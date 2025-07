Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Bahar spezzerà il cuore di Arif, riconsegnandogli l'anello, in quanto Nisan non vuole che lei lo sposi.

Le anticipazioni rivelano che Arif seppur dispiaciuto, non potrà opporsi alla decisione di Bahar: "Non posso lottare contro una bambina". Entrambi soffriranno molto per questa situazione, ma Nisan si sentirà sollevata dinanzi alla decisione presa da sua madre.

La proposta di nozze di Arif a Bahar

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Arif e Bahar diventeranno inseparabili, ma ci metteranno un po' per dichiararsi.

Solo grazie agli incoraggiamenti di Ceyda, l'uomo riuscirà ad esternare i suoi sentimenti alla donna.

Arif supporterà Bahar in tutte le fasi della sua malattia, che riuscirà a sconfigge grazie al trapianto di midollo. Dopo aver affrontato con la fidanzata un momento piuttosto delicato, Arif farà lei una proposta di matrimonio, consegnandole l'anello di famiglia che prima apparteneva alla sua cara mamma.

Proprio quanto tutto sembrerà procedere per il meglio, accadrà però qualcosa di inaspettato. Uscita dall'ospedale, Bahar parlerà con i suoi figli. La giovane donna deciderà di prendere da parte Sirin, e le comunicherà la notizia di essere in procinto di sposarsi con Arif. La bambina a quel punto scoppierà in lacrime dicendo a sua madre di sentire la mancanza di suo padre biologico.

La scelta dolorosa di Bahar per Nisan

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Bahar non potrà ignorare il grido di dolore di Nisan. La donna aveva promesso alla bambina che se non fosse stata felice delle sue nozze lei vi avrebbe rinunciato e manterrà la sua parola. Appena rivedrà Arif, Bahar gli restituirà l'anello, anche se con molto dispiacere. "Per te combatterei contro chiunque, ma non posso combattere contro una bambina", dirà Arif con il cuore spezzato. In lacrime, Bahar dovrà dire addio al suo sogno di essere felice con l'uomo che ama. Quando Nisan tornerà a casa, verrà a sapere da Bahar che non si sposerà più e si sentirà sollevata. Arif, invece, soffrirà moltissimo e sarà tormentato dai bei ricordi trascorsi con la sua amata.

Arif è già molto legato a Bahar e ai suoi bambini

Nelle puntate in onda in Italia, Arif si sta facendo sempre più spazio nella vita di Bahar. L'uomo la aiuta quando lei ne ha bisogno ed è sempre presente per i piccoli Doruk e Nisan che hanno iniziato a volergli bene. Tuttavia, l'alchimia tra i due, non è passata inosservata agli occhi di Bersan, l'ex fidanzata di lui, che per il loro legame ha iniziato sin da subito a provare una certa gelosia. Per tentare di mandare via Bahar dal quartiere, Bersan ha cercato di architettare un piano ben preciso che per fortuna non ha avuto gli esiti sperati.