Enver sorprenderà Sirin con una notizia nelle prossime puntate de La forza di una donna : "Abbiamo affittato la tua stanza", dirà l'uomo per risolvere i problemi economici della famiglia.

Le anticipazioni rivelano che Sirin ruberà i soldi che Sarp aveva dato ad Hatice per aiutare Bahar e la sua famiglia. Per punizione, Enver costringerà sua figlia ad andare a lavorare in un negozio di tessuti e affitterà la sua camera a una ragazza che apparirà sin da subito molto poco affidabile.

Enver costringerà Sirin a lavorare

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che l'arrivo di Sarp nella vita di Bahar e della sua famiglia creerà molto scompiglio.

L'uomo si renderà conto che sua moglie ei suoi bambini vivono in uno stato di povertà e, sentendosi in colpa, andrà da Enver per consegnargli una busta piena di soldi. Il padre di Sirin rifiuterà categoricamente l'aiuto economico da Sarp, ma Hatice lo accetterà di nascosto. La donna sistemerà la busta dei soldi sopra un mobile della cucina e userà quel denaro per mandare avanti la famiglia. Tutto procederà in modo tranquillo fino a quando Sirin non si accorgerà del segreto di sua madre e senza nessuno scrupolo prenderà la busta e spenderà tutti i soldi per cose futili. Tra Hatice e Sirin ci sarà un violento litigio e quando Enver cercherà di mediare verrà a sapere da sua figlia dell'esistenza di quel denaro.

L'uomo sarà furioso con Hatice per l'ennesima bugia, ma con il passare del tempo si renderà conto che sua moglie ha agito solo per il bene della famiglia e la perdonerà. Ma, tuttavia, non potrà perdonare Sirin per aver rubato e per questo la punirà imponendole di andare a lavorare in un negozio di tessuti. La ragazza sarà costretta ad obbedire, ma svolgerà il suo lavoro in modo molto superficiale e spesso manderà via i clienti. Anche il resto della famiglia si darà da fare per sbarcare il lunario: Hatice andrà a lavorare al bar di Emre insieme a Ceyda, mentre Enver troverà un posto dal fruttivendolo.

Un'altra inquilina in arrivo a casa di Hatice e Enver

Nelle prossime puntate della soap Enver e la sua famiglia si rimboccheranno le maniche per lavorare.

Il primo obiettivo dell'uomo sarà restituire a Sarp fino all'ultimo centesimo, perché non vorrà debiti con lui. Enver non dirà ad Hatice che scarica le cassette della frutta e fingerà di aver trovato un lavoro in cui non deve fare sforzi. Un giorno, Sirin andrà a prendere un caffè al bar di Emre e qui vi troverà la sua barista, una ragazza piuttosto particolare, intenta a rompere con rabbia i piatti del locale. La sorella di Bahar e la ragazza avranno subito uno scontro che terminerà con una gomma da masticare nei capelli di Sirin. Quest'ultima uscirà dal bar in preda alla rabbia e butterà per terra la gomma, ma in quel momento vedrà Emre che la rimprovererà di sporcare la strada. Sirin spiegherà la situazione e dirà all'uomo che la gomma è di un suo dipendente, ottenendo una punizione per lei.

L'indomani, Enver sorprenderà Sirin con una notizia: "Abbiamo affittato la tua stanza". La ragazza sarà infastidita all'idea di un'estranea in casa, ma i suoi genitori le ricorderanno che hanno un debito da pagare. Enver sarà troppo occupato al lavoro e chiederà a Sirin di accogliere la nuova inquilina nel migliore dei modi. Quando la ragazza tornerà a casa e vi troverà la barista di Emre e resterà senza parole.

Sirin tiene in pugno Enver e Hatice sfruttando la sua fragilità

Nelle puntate in onda in Italia, Sirin è piuttosto viziata dai suoi genitori, in particolare da Hatice. Quest'ultima, teme la fragilità mentale di sua figlia e prova sempre ad accontentarla. Sirin, infatti, ha già tentato due volte di farla finita e per questo tiene in pugno Enver e sua moglie.

Bahar si è trasferita da poco a casa di Hatice e questo ha provocato ancora di più la rabbia di Sirin nei confronti di sua sorella. Per la moglie di Enver è molto difficile gestire la convivenza delle due figlie e prende spesso le parti di Sirin a discapito di Bahar.