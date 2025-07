Le anticipazioni della soap La notte nel cuore per martedì 15 luglio su Canale 5, a partire dalle 21:20, svelano nuovi colpi di scena che promettono di tenere i telespettatori con il fiato sospeso. Durante una cena presso i Sansalan, Esat torna furioso e affronta Nuh chiedendo spiegazioni sulla sua vera identità. Questo confronto porta Sumru a un malore improvviso che la costringe in ospedale. Nel frattempo Hikmet, sempre più diffidente, decide di indagare ulteriormente sulla vera identità dei gemelli, partendo per Aksu. Tornata con delle rivelazioni scottanti, Hikmet si mette in testa di smascherare Sumru davanti a tutti.

Nuh e Melek: il mistero dei gemelli illegittimi

La serata inizia con tensioni palpabili quando Esat, furente, si presenta dai Sansalan per affrontare Nuh. Il giovane viene accusato di aver lasciato Esat in balia di se stesso, ma la situazione degenera presto quando Nuh chiede a Sumru di rispondere alle accuse. La donna, in preda al panico, sviene improvvisamente e viene trasportata d'urgenza in ospedale, dove viene ricoverata in terapia intensiva. Nuh e Melek, i due gemelli il cui passato oscuro sta lentamente venendo alla luce, sono costretti a confrontarsi con la realtà delle loro origini. Hikmet, nonostante le sue diffidenze, decide di vederci chiaro e parte per Aksu, determinata a scoprire la verità su Nuh e Melek.

Al suo ritorno, armata di nuove informazioni, Hikmet è pronta a mettere Sumru di fronte alle sue responsabilità, minacciando di rivelare il segreto dei gemelli illegittimi nati da un amore proibito.

Il piano di vendetta e le alleanze inaspettate

Nel frattempo le tensioni aumentano anche tra gli altri personaggi della soap. Cihan è deciso a voltare pagina e comunica al padre la sua intenzione di divorziare da Sevilay mentre Samet, in difficoltà economiche, cerca un alleato in Tahsin, proponendogli di entrare in affari insieme. Tahsin accetta, motivato da vecchi rancori e dalla voglia di riscattarsi. Tuttavia le relazioni non sono mai semplici: Nuh tenta di riavvicinarsi a Sevilay, ma lei si ritrae per rispetto al suo matrimonio.

Esat invece non si ferma davanti a nulla e organizza un'aggressione per Nuh, che risponde pianificando una vendetta personale. Con Tahsin al suo fianco, Nuh si sente abbastanza forte da affrontare il suo nemico e, durante un faccia a faccia, Tahsin rivela di conoscere il segreto di Nuh e Melek, lasciando Nuh interdetto e preoccupato per le conseguenze della sua doppia identità.

Nella puntata precedente di La notte nel cuore

Nell'episodio precedente di La notte nel cuore, Nuh e Melek avevano fatto ritorno alla Villa Sansalan, nonostante il matrimonio di Cihan e Sevilay avesse lasciato entrambi amareggiati. Decisi a portare avanti il loro piano di vendetta contro Sumru, Nuh aveva cercato un confronto con Sevilay ma quest'ultima, influenzata dalla madre, aveva deciso di allontanarsi definitivamente.

Nel frattempo Cihan si era trovato faccia a faccia con Melek, promettendole che avrebbe divorziato da Sevilay una volta che Samet non ci sarebbe più stato, aggiungendo ulteriore tensione e intrighi alla complessa trama familiare.