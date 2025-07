Nella nuova soap turca La notte nel cuore in programmazione su Canale 5 in prima serata, continuano a non mancare intrighi. Dalle anticipazioni, si evince che la protagonista principale Melek Çakirca (Hafsanur Sancaktutan) finirà dietro le sbarre del carcere con l’accusa di omicidio. A farla arrestare sarà Cihan Sansalan (Burak Tozkoparan), sostenendo di essere stato ferito da lei.

Melek fugge dopo aver ferito Cihan

Melek e il fratello gemello Nuh (Aras Aydın) continueranno a portare avanti il loro piano di vendetta contro la madre Sumru (Ece Uslu), per averli abbandonati appena nati.

A seguito del trasferimento in Cappadocia con sua madre Nihayet (Işıl Yücesoy), la donna sposò il ricco Samet Şansalan (Burak Sergen), con il quale ebbe altri due figli, Harika (Derin İnce) ed Esat (Genco Özak).

Ben presto, Melek si avvicinerà sempre di più a Cihan, fino ad intraprendere una relazione segreta con lui. Un giorno, però il primogenito di Samet metterà fine alla sua storia d’amore con Melek senza darle alcuna spiegazione, spezzandole il cuore.

A quel punto, anche se sarà parecchio delusa, Melek accetterà la decisione di Cihan. In seguito, il ragazzo rimarrà coinvolto in una sparatoria: in particolare, Cihan e Nuh si punteranno le armi contro. Melek si renderà conto di essere in una strada senza ritorno, nel momento in cui vedrà Cihan a terra coperto di sangue. Così, la ragazza si darà alla fuga dopo aver sparato a Cihan, con il timore di poter fare i conti con la giustizia, il quale invece verrà trasportato d’urgenza in ospedale.

Appena verrà sottoposto a un interrogatorio dalla polizia, Cihan assicurerà che è stata Melek a sparargli, probabilmente per non aver accettato di essere stata lasciata da lui.

Nuh deciso a far scagionare la sorella Melek

Nuh farà il possibile per far scagionare la sorella gemella Melek e sarà determinato a vendicarsi di Cihan. Nel contempo, la rabbia di quest’ultimo verso Melek non si placherà, visto che continuerà ad accusarla di omicidio.

Successivamente, Nuh andrà a trovare la sorella Melek in prigione e le prometterà che lui e Tahsin (İlker Aksum) la faranno tornare in libertà al più presto.

Cihan ha già deluso Melek sposando Sevilay

Nelle puntate precedenti, Cihan pur essendosi innamorato di Melek è stato costretto a sposare la cugina Sevilay (Leyla Tanlar) per salvare il patrimonio di famiglia.

Si è trattato soltanto di un matrimonio di convenienza, voluto dai rispettivi genitori Samet e Hikmet (Esra Dermancıoğlu).

Anche se Cihan le ha assicurato che divorzierà da Sevilay dopo la morte del padre Samet, Melek è rimasta profondamente delusa, per il fatto che si erano dichiarati amore reciproco durante una serata romantica.