Samet non perdonerà Sumru quando saprà che la donna è la madre di Nuh e Melek nella puntata de La notte nel cuore di domenica 20 luglio e caccerà sua moglie e Nihayet in malo modo.

Le anticipazioni rivelano che Sumru supplicherà suo marito di ascoltarla, spiegando che Nuh e Melek sono nati da un abuso, ma lui non vorrà sentire ragioni. Sumru e Nihayet non saranno le uniche a lasciare la villa: anche Nuh e Melek faranno le valigie perché non crederanno a una sola parola della loro madre.

La verità di Sumru e la rabbia di Samet

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che tutta la verità verrà a galla e la famiglia Sansalan non sarà più la stessa.

Tutto avrà inizio quando Hikmet metterà sua cognata di fronte alla realtà e convocherà Melek e Nuh di fronte a tutta la famiglia. La donna metterà tutti in difficoltà: "Chiedi a tua moglie chi sono questi ragazzi", dirà facendo sprofondare Sumru. La tensione sarà alle stelle e nessuno avrà il coraggio di parlare, ma HIkmet romperà il silenzio: "I gemelli sono figli di tua moglie". Samet chiederà ancora una volta spiegazioni a sua sorella, non credendo alle sue parole, ma Sumru alla fine ammetterà pubblicamente di aver partorito Melek e Nuh. La donna si libererà di ogni peso e dirà ai suoi figli anche la verità sull'abbandono: "Siete nati da un abuso". In lacrime, Sumru spiegherà che per lei non era possibile fare loro da madre, perché guardarli le ricordava i terribili momenti della violenza subita.

Nuh e Melek, tuttavia, non crederanno alla versione di Sumru e le mostreranno una foto in cui lei abbraccia felice il loro padre. I due ragazzi si sentiranno ancora una volta presi in giro e faranno le valigie lasciando la villa. La reazione di Nuh e Melek, tuttavia, non sarà altro che fomentare i sospetti su di loro da parte di Hikmet e Esat, convinti che i due non abbiano agito da soli ma per contro di un nemico della famiglia.

Equilibri stravolti nella famiglia Sansalan

Nella puntata de La notte nel cuore in onda domenica 20 luglio, Samet sarà a dir poco furioso con Sumru oer avergli mentito per anni. L'uomo non ascolterà nessuna spiegazione da parte di sua moglie, ma prenderà tutte le sue lettere del passato e le brucerà.

Samet sarà fuori di sé dalla rabbia e continuerà a ripetere a Sumru e Nihayet che è finita per sempre. Esat gioirà di questo momento e chiamerà subito sua sorella Harika per aggiornarla su quanto sta accadendo in famiglia.

Samet prenderà sua moglie e Nihayet e le metterà alla porta, nonostante le lacrime di Sumru. "Non voglio vederti mai più" continuerà ad urlare Samet che dopo aver detto addio a moglie e suocera entrerà in casa e sfogherà la sua rabbia con Enise che continuerà a difendere la buona fede di Sumru e questo le costerà il posto alla villa.

Himet ha scoperto tutta la verità su Nuh e Melek

Nelle puntate precedenti, Hikmet ha iniziato a nutrire dei forti sospetti su Nuh e Melek e ha voluto vederci chiaro.

A seminare il dubbio nella donna è stato Esat che più volte ha messo Nuh e sua sorella con le spalle al muro chiedendo come mai avessero un rapporto così stretto con Nihayet. Zia e nipote erano convinti che i due fratelli fossero alla villa per raggirare la nonna e ottenere del denaro, ma mai avrebbero pensato che fossero i figli di Sumru. Hikmet ha iniziato a indagare seriamente ed è arrivata alla vecchia casa in cui Nuh e Melek abitavano con la nonna che li ha cresciuti. Qui, Hikmet ha fatto qualche domanda alla vicina e in pochi minuti ha scoperto che Nuh e Melek sono i figli di Sumru. La donna, felice per aver scoperto il grande segreto di sua cognata, è tornata a casa certa che l'avrebbe distrutta come sognava da tempo.