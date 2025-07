I segreti di Samet e Hikmet saranno rivelati nelle prossime puntate de La notte nel cuore: si scoprirà che lui è guarito dal cancro due anni fa, mentre Sevilay apprenderà di essere stata adottata.

Le anticipazioni rivelano che la vendetta di Tahsin e Nihayet avrà inizio. L'uomo si presenterà alla riunione con Samet e Cihan, lasciandoli senza parole. "Sei guarito, hai sconfitto il cancro due anni fa", dirà Tahsin, facendo sprofondare Samet di fronte al figlio. Nel frattempo, Nihayet andrà da Sevilay per rivelarle il vero motivo per cui il suo matrimonio era così importante per Samet: "Sei stata adottata e tuo padre è molto ricco.

Hikmet non è tua madre". Inoltre, le consiglierà di non dare neanche un centesimo alla perfida donna.

Sumru e Nihayet cacciate dalla villa

Le anticipazioni de La notte nel cuore rivelano che presto si scoprirà che Samet ha mentito a tutti pur di raggiungere i suoi scopi. La famiglia Sansalan sarà distrutta dopo che Sumru ammetterà di essere la madre di Nuh e Melek. La reazione di Samet sarà furiosa e caccerà di casa Sumru e sua madre Nihayet, senza dar loro possibilità di spiegarsi. Il capofamiglia resterà alla villa con Cihan, Esat, Harika e, soprattutto, sua sorella Hikmet, che vestirà i panni di padrona di casa e sarà spietata con chiunque non la pensi come lei. A distanza di giorni, Nihayet farà un tentativo con il genero, chiedendogli di dare a sua figlia Sumru un'altra possibilità.

Lui, però, sarà irremovibile e manderà via la donna, dicendole di non farsi più vedere. La tensione alla villa sarà alle stelle, anche per Sevilay che non vorrà saperne di continuare a essere la moglie di Cihan. Durante una cena, la ragazza annuncerà che vuole divorziare al più presto. Hikmet non le permetterà di parlare e, quando saranno da sole, tornerà a minacciare di uccidere Nuh. Questa volta, però, Sevilay non si lascerà intimidire e inviterà sua madre ad agire, certa che non avrebbe mai trovato il ragazzo.

La vendetta di Tahsin e Nihayet

Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Tahsin continuerà a proteggere Nuh e Melek e dirà loro che presto inizierà la sua vendetta contro i Sansalan.

L'uomo si presenterà di fronte a Samet e Cihan e rivelerà il grande inganno del capofamiglia. "Ho appena scoperto che hai avuto il cancro", dirà Tahsin, fingendo dispiacere. L'uomo continuerà, spiegando che il suo medico è un suo amico e Cihan dirà che grazie alle cure il padre è migliorato. "Sei guarito, hai sconfitto il cancro due anni fa", dirà Tahsin, facendo tremare Samet e lasciando senza parole Cihan. Il ragazzo capirà che il padre ha mentito sulla sua salute per costringerlo a sposare Sevilay. Anche quest'ultima scoprirà una verità inaspettata, perché Nihayet andrà a cercarla per parlarle delle sue origini e vendicarsi dei Sansalan. "Sei stata adottata, Hikmet non è tua madre", dirà la donna, "Tuo padre è molto ricco".

Nihayet spiegherà a Sevilay che è stata solo una pedina per arrivare all'eredità di suo padre. "Non dare neanche cinque lire a Hikmet e a suo fratello", dirà la nonna a Sevilay che sarà sconvolta.

I ricatti di Hikmet prima della verità

Nelle puntate precedenti, Hikmet ha scoperto che Sumru è la madre di Nuh e Melek. In un primo momento, la donna ha tenuto per sé il suo segreto, limitandosi a spaventare sua cognata. Hikmet ha raccontato di aver fatto un viaggio e ha raccontato a Samet di aver rivisto un'amica con una storia particolare alle spalle. Hikmet ha spiegato che la sua amica aveva abbandonato due figli in gioventù. "Cosa faresti al posto del marito?", ha chiesto Hikmet davanti a Sumru. La risposta di Samet è stata drastica: l'uomo ha detto che non avrebbe mai perdonato sua moglie, le avrebbe tolto tutto e l'avrebbe cacciata di casa. Sumru ha iniziato a spaventarsi e Hikmet ha approfittato per ricattarla, facendosi intestare la sua parte della villa, oltre a prendere i suoi gioielli.