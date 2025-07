Nuh e Melek piangeranno al capezzale di Sumru nella puntata de La notte nel cuore di martedì 15 luglio, "Non morire finché non ci accetti", dirà il ragazzo.

Le anticipazioni rivelano che Sumru si sentirà male quando Nuh le chiederà davanti alla famiglia di spiegare da dove viene. La tensione e la paura prenderanno il sopravvento per Sumru che perderà i sensi e batterà la testa. La donna sarà ricoverata in terapia intensiva per una commozione cerebrale e si temerà per la sua vita. Melek e Nuh andranno a trovarla in ospedale di nascosto, quando gli altri torneranno a casa.

Le accuse di Esat e il malore di Sumru

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che i Sansalan inviteranno Tahsin a cena e non mancheranno le tensioni. Chian e Sevilay non si siederanno vicini e questo farà storcere il naso a Samet, ma non sarà l'unico motivo di imbarazzo. Tahsin, infatti, chiederà a Sumru come mai abbia lasciato il suo lavoro da insegnante e tutti si domanderanno come faccia l'uomo a conoscere il passato della signora Sansalan. Tahsin riuscirà a mantenere la calma e spiegherà che quando ha conosciuto la famiglia è stata la stessa Sumru a dirgli del suo ex lavoro. La cena sarà interrotta bruscamente dall'arrivo di Esat che sarà a dir poco furioso e chiederà di chiamare immediatamente Nuh e Melek in sala da pranzo.

Il figlio di Samet accuserà l'autista di averlo spinto fuori dalla macchina e lo licenzierà davanti a tutti. La reazione pacata di Nuh che non batterà ciglio, però, farà innervosire ancora di più Esat che a quel punto pretenderà di sapere da dove vengano realmente lui e sua sorella. "Chi siete veramente?", chiederà insistentemente. La tensione salirà alle stelle e Sumru avrà molta paura della risposta che Nuh potrebbe dare, ma il ragazzo passerà a lei il testimone. "Signora Sumru, perché non glielo dice lei?", dirà mettendola in forte imbarazzo.

Sumru in gravissime condizioni

Nella puntata della soap di martedì 15 luglio, gli occhi di tutti i commensali saranno puntati su Sumru. La donna suderà freddo e all'improvviso crollerà sul pavimento e batterà la testa.

L'attenzione si sposterà sulla signora Sansalan che non riprenderà i sensi, tanto che si renderà necessario il ricovero urgente in ospedale. Sumru finirà in terapia intensiva e si temerà per la sua vita. I medici informeranno Samet e la sua famiglia che la donna ha avuto una commozione cerebrale ed è in coma farmacologico. Nihayet resterà in ospedale tutta la notte con sua figlia, anche se non potrà entrare nella sua stanza, mentre il resto della famiglia tornerà a casa. Questa situazione farà disperare anche Nuh e Melek che si domanderanno cosa fare. La ragazza insisterà per andare in ospedale da Sumru prima che sia troppo tardi e alla fine convincerà anche suo fratello. "Non potremo mai chiamarti mamma", dirà Melek in lacrime prendendo la mano di Sumru.

Anche Nuh scoppierà a piangere e implorerà Surmu di svegliarsi: "Non morire finché non ci accetti", dirà. Quando andranno via, Melek chiederà a suo fratello se avrebbe senso restare in Cappadocia qualora la loro mamma dovesse morire. "Andremo via senza ricevere le nostre risposte", dirà Nuh.

Le nozze forzate di Cihan e Sevilay

Nelle puntate precedenti, Cihan e Sevilay si sono sposati pur non amandosi, per obbedire ai propri genitori. Samet ha fatto pressioni su suo figlio dicendogli che gli resta poco da vivere e vuole salvare l'azienda di famiglia. Hikmet, invece, è stata molto più dura con sua figlia: "Se non ti sposi uccido Nuh". Il matrimonio ha sconvolto le vite di Nuh e Melek, innamorati degli sposi.

Con il passare dei giorni, Cihan è riuscito a riallacciare il rapporto con Melek e le ha dichiarato amore, spiegandole che presto avrebbe divorziato da Sevilay e che il loro matrimonio è solo un contratto. Sevilay, invece, temendo per la vita di Nuh, ha finto di essersi sposata per suo volere e perché voleva condurre una vita agiata con Cihan.