Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, la conferma della gravidanza arriverà per Melek durante una visita ginecologica. L’ecografia le mostrerà per la prima volta l’immagine del bambino che porta in grembo, ma questa notizia giungerà in un periodo segnato dalla crisi profonda con Cihan, il padre del bambino, con cui i rapporti saranno ormai interrotti. Deluso dal fatto che Melek gli abbia nascosto di essere figlia di Sumru, Cihan si sentirà ingannato e penserà che la loro relazione sia stata solo una finzione. In questo clima teso, Melek inizierà a interrogarsi sul futuro del bambino e sulla possibilità di non portare avanti la gravidanza.

Melek apprende di essere incinta, ma il rapporto con Cihan è ormai compromesso

Melek riflette sulla gravidanza e si confronta con la ginecologa

Melek prenderà in considerazione l’idea di interrompere la gravidanza e ne parlerà con la ginecologa. Lei evidenzierà la libertà, ma anche la difficoltà di tale scelta: "Le voglio solo ricordare che stiamo parlando di suo figlio e che dopo aver preso quella scelta non si può più tornare indietro".

Melek stringerà in mano quell'ecografia e lascerà lo studio medico, "Avrà bisogno di riflettere con calma prima di prendere una scelta". Il caso vorrà che, proprio fuori dallo studio, incontrerà Cihan, che non sarà affatto comprensivo con lei, anzi la tratterà veramente male.

Melek prende una decisione difficile sulla gravidanza

Melek si isolerà, avrà bisogno di pensare seriamente al da farsi.

Penserà a Cihan, alla felicità dopo il momento di intimità passato insieme, ma anche a tutto il male che si stanno facendo a vicenda ultimamente. Il pensiero di Melek sarà solo uno: abortire o no? L'ago della bilancia penderà decisamente sul sì, così, anche con un filo di tristezza, prenderà la sua decisione.

Tornerà nella clinica ginecologica e si presenterà davanti alla dottoressa: "Ho preso la mia decisione: voglio abortire, facciamolo oggi stesso". La dottoressa la vedrà determinata, così darà ordine di preparare la sala operatoria per eseguire l'intervento.

Melek verrà preparata dallo staff medico e accompagnata sul lettino operatorio. "A breve le inietterò l'anestesia", dirà l'infermiera a Melek che sarà sempre più agitata.