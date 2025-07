Le anticipazioni spagnole de La Promessa annunciano che le indagini sulla morte di Jana continueranno a essere al centro delle storyline. Curro sospetterà che sia stato Lorenzo a togliere la vita a sua sorella: preso da un impeto, vorrà quindi sbarazzarsi del capitano De La Mata, colpendolo alla testa con un vaso pesante. Nel frattempo, alla tenuta ci sarà grande preoccupazione per Rafaela, la figlia di Catalina e Adriano, che lotterà fra la vita e la morte.

Curro pensa che Lorenzo abbia ucciso Jana

Lope continuerà a indagare al palazzo dei duchi De Carril per fare luce sulla gioielleria che ha venduto il braccialetto contenente il veleno che ha ucciso Jana.

Il cuoco farà una scoperta sconvolgente a casa dei genitori di Vera. Ci saranno poi nuove consapevolezze in Curro, che, alla luce delle recenti rivelazioni di Lope, sarà certo che a togliere la vita a sua sorella sia stato il capitano De La Mata. Curro ripenserà quindi a quando Jana era ancora in vita e ricorderà un momento particolare in cui, in preda alla rabbia, Lorenzo stava per schiaffeggiare Exposito, ma lui era riuscito a fermarlo in tempo. Unendo tutti i pezzi del puzzle, Curro sarà certo che sia stato proprio il capitano De La Mata a commettere l’omicidio.

Curro vuole colpire Lorenzo con un vaso

Curro vorrà quindi attuare la sua vendetta, ricambiando Lorenzo con la stessa moneta. Il figlio illegittimo di Alonso sarà alle spalle di De La Mata, noterà un vaso pesante sul tavolo e lo prenderà in mano per poi sollevarlo all’altezza della testa dell’uomo, deciso a colpirlo.

Nel frattempo, la situazione a La Promessa continuerà a essere critica a causa delle precarie condizioni di salute di Rafaela, la bambina di Catalina e Adriano, che lotterà fra la vita e la morte. Sarà necessario l’intervento tempestivo di un medico per curare la piccola. Intanto, tutti a palazzo saranno in ansia per le sorti di Rafaela.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Maria ha creduto che Salvador la tradisse

Nelle precedenti puntate de La Promessa andate in onda su Rete 4, Marcelo ha confessato a Maria alcuni pettegolezzi sentiti in paese riguardanti Salvador. Il fratello di Teresa ha informato la cameriera di aver saputo che il suo fidanzato ha avuto atteggiamenti inadeguati con un’altra ragazza.

Maria, venuta a conoscenza del presunto tradimento, ha voluto vederci chiaro, ma ha scoperto che in realtà Salvador non ha fatto nulla di male. Nel frattempo, Cruz e Alonso hanno accettato le richieste di Manuel e hanno fatto convocare il loro figlio insieme a Jana per concordare come affrontare la situazione, ora che la loro relazione è venuta alla luce. La marchesa ha subito spiazzato la nuora, imponendole di trasferirsi al piano nobile del palazzo.