Jana farà indignare i marchesi rifiutando la proposta di trasferirsi al piano nobile nella puntata de La Promessa in onda mercoledì 16 luglio. La ragazza chiederà tempo per riflettere e Manuel ne resterà molto deluso.

Le anticipazioni rivelano che Cruz e Alonso parleranno con Jana e Manuel del loro futuro. La marchesa spiegherà che per amore di suo figlio è disposta ad accettare le nozze, ma chiederà a Jana di integrarsi nella famiglia e vivere con loro. La reazione della ragazza sarà inaspettata e si scontrerà con l'entusiasmo di Manuel.

Manuel sempre più vicino al suo sogno

Le anticipazioni de La Promessa annunciano un grande cambiamento per Manuel, perché i De Lujan accetteranno Jana al piano nobile. Per il marchesino sarà una gioia indescrivibile, ma la reazione della ragazza deluderà non poco il futuro sposo. Cruz si renderà conto che la strada giusta per allontanare Manuel da Jana sarebbe quella di mettere pressione alla ragazza e rincarerà la dose il più possibile. Alonso e sua moglie chiederanno un confronto a quattro con il marchesino e Jana per parlare del loro futuro. La cameriera, seppur imbarazzata e preoccupata, dovrà accettare l'incontro, spinta anche dall'entusiasmo del suo fidanzato. Cruz inviterà Jana e arriverà subito al sodo: "Sarò sincera, non sono d'accordo con queste nozze".

Fatta questa premessa, la marchesa spiegherà che il suo amore per Manuel supera tutto e che per questo lei e suo marito hanno deciso di accettare il matrimonio. Cruz preciserà che la scelta di Jana e Manuel comporta conseguenze precise e che la ragazza dovrà integrarsi al meglio nella famiglia: "Devi conoscere le nostre abitudini, le nostre usanze e le esigenze della nostra classe".

La risposta inaspettata di Jana ai marchesi

Nella puntata de La Promessa di mercoledì 16 luglio, Cruz dirà a Jana che dovrà cambiare totalmente le sue abitudini: "Vivrai con noi". La ragazza sarà molto agitata, mentre Manuel riuscirà a contenere a stento gioia per le parole di sua madre. Cruz si aspetterà una risposta entusiasta dalla sua futura nuora, ma non arriverà nulla del genere.

Al contrario, Jana resterà in silenzio, tanto che Manuel la inviterà a dire qualcosa. "Finalmente il momento che sognavamo è arrivato", dirà il marchesino alla sua fidanzata, che lo guarderà spaventata. Alla fine, la ragazza prenderà la parola e, dopo aver ringraziato i marchesi, declinerà il loro invito. "Spero che voi capiate che per me non è facile. Prima di decidere, vorrei riflettere con calma". La risposta di Jana farà indignare Alonso e Cruz, ma anche Manuel sarà deluso dal suo atteggiamento. La marchesa non perderà occasione per rinfacciarle il grande sforzo che ha fatto accettandola, ma dentro di sé sarà molto soddisfatta.

Manuel crede che sua madre voglia davvero accettare Jana in famiglia

Nelle puntate precedenti, Cruz ha spiegato ad Alonso che remare contro Manuel li porterà solo a perdere il loro erede. La marchesa sta giocando d'astuzia, fingendo di accettare Jana per poi farla sentire inadeguata. L'obiettivo di Cruz è quello di scoraggiare la cameriera e fare in modo che sia lei stessa a decidere di non posare più suo figlio. Manuel non ha capito affatto il gioco di sua madre e considera ogni sua concessione un passo verso il suo sogno. Jana e Manuel possono contare sull'appoggio sincero di Romulo, che dopo essere uscito dal carcere ha promesso al marchesino ogni tipo di aiuto.