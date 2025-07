Ayala tenterà di togliere la vita a Petra nelle puntate de La Promessa dal 21 al 27 luglio, perché la governante lo minaccerà velatamente di rovinarlo.

Le anticipazioni rivelano che Petra avrà uno scontro con il conte, che rischierà di trasformarsi in tragedia. Solo l’arrivo provvidenziale di Martina impedirà ad Ayala di portare a termine il suo diabolico piano. Nel frattempo, Jana prenderà una decisione importante: per amore di Manuel, sceglierà di trasferirsi al piano nobile.

La scelta d'amore di Jana

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che sarà una settimana ricca di cambiamenti, a partire da Jana, che accetterà di trasferirsi al piano nobile.

In un primo momento la cameriera esiterà prima di fare questo passo, ma Curro la indirizzerà verso la scelta giusta. Il signorino rivelerà a sua sorella che Manuel per lei ha rinunciato all'aviazione, che è la sua più grande passione. Jana si sentirà pronta a cambiare vita e crederà giusto fare la sua rinuncia, salutando i suoi colleghi che per lei sono una famiglia. Nel frattempo, Petra parlerà con Martina di Ayala e le due uniranno le forze per fare giustizia. La ragazza chiederà alla governante come mai i suoi rapporti con il conte si siano raffreddati così tanto nell'ultimo periodo. Petra spiegherà che si tratta di questioni personali e Martina non insisterà. Tuttavia, la ragazza chiederà alla donna se nel periodo in cui svolgeva il suo compito di assistente, Ayala le abbia detto qualcosa in merito al suo presunto avvelenamento.

"So molte cose, forse troppe", dirà Petra rimandando la conversazione a un momento più tranquillo con Martina, ma promettendole che le avrebbe raccontato tutto.

Petra in grave pericolo, salva grazie a Martina

Nelle puntate de La Promessa dal 21 al 27 luglio, Ayala sorprenderà Petra con Martina e la rimprovererà. "Hai parlato con lei", dirà con aria severa, "Stai tramando qualcosa". Tuttavia, la governante spiegherà che parla con la signorina tutti i giorni per il suo lavoro. Ayala si infurierà per il tono di Petra e insinuerà che la donna stia complottando alle sue spalle: "Chi ti credi di essere?", dirà l'uomo vedendo la governante che sorrideva. A quel punto, Petra sfiderà apertamente il conte: "Sai benissimo chi sono e non importa quanto lo neghi al resto del mondo".

La governante ricorderà ad Ayala che può rovinarlo quando vuole: "Tu mi temi". Ayala perderà la pazienza e aggredirà Petra tentando di strangolarla: "Ti ucciderò". L'arrivo improvviso di Martina eviterà il peggio, ma l'imbarazzo del conte sarà eloquente e la ragazza capirà che stava succedendo qualcosa di molto grave.

L'addio di Margarita e la sconfitta di Ayala

Nelle puntate precedenti, Margarita ha lasciato Ayala a un passo dalle nozze. La donna ha spiegato che non vuole sposarsi e subito dopo è andata via dal palazzo senza dire nulla a nessuno, lasciando solo una lettera a Cruz. Margarita si è accorta tardi che stava per diventare la moglie di un uomo senza scrupoli, ma Petra l'ha avvisata in tempo.

La governante ha rivelato alla donna il vero volto di Ayala, che è stato in grado di ignorare suo figlio per tutta la vita. Martina ha saputo da Cruz che sua madre è andata via, ma vuole saperne di più su Ayala e per questo vuole che Petra la aiuti. Nella sua lettera, Margarita ha chiaramente scritto di Ayala: "Petra sa come neutralizzarlo". Adesso sta alla governante far emergere tutta la verità sul conte e vendicarsi di lui.