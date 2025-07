Maunel e Jana si sposeranno, ma Cruz non risparmierà l'ennesima umiliazione alla sposa nelle prossime puntate de La Promessa: "Ti odio, non sai quanto", sussurrerà all'orecchio della moglie di suo figlio.

Le anticipazioni rivelano che Cruz non potrà impedire le nozze di Manuel e Jana e fingerà di essere felice per loro. All'uscita dalla chiesa, però, appena resterà da sola con Jana, le ricorderà tutto il suo disprezzo.

L'ultimo tentativo di Petra e Cruz

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Cruz proverà fino all'ultimo a impedire le nozze di Jana e Manuel.

Il giorno del matrimonio, Petra rinchiuderà don Samuel e Maria nello studio di Manuel e si dirigerà con Cruz al luogo della cerimonia, certa di aver sabotato il giorno più bello della vita del marchesino. La governante riceverà i complimenti e ringraziamenti da parte della marchesa, ma il piano fallirà. Don Samuel, infatti, riuscirà a trovare un cacciavite e aprirà la porta che era bloccata. Con Maria monterà in sella a un motorino e raggiungerà la cattedrale in pochi minuti, appena in tempo per celebrare il matrimonio.

Jana arriverà all'altare accompagnata da Lorenzo e quando vedrà Manuel ad attenderla sarà sopraffatta dall'emozione. Cruz e Petra vedranno don Samuel in chiesa e saranno molto deluse perché non ci sarà più niente da fare per impedire le nozze.

Il prete inviterà i due sposi a darsi la mano e a scambiarsi le promesse di matrimonio.

Manuel giurerà di essere fedele per sempre a Jana e con gli occhi pieni di lacrime le farà indossare l'anello. Sarà un momento che commuoverà in particolar modo Maria e Teresa, mentre Cruz e Petra non potranno fare altro che assistere impotenti alla romantica scena.

Manuel e Jana marito e moglie

Le anticipazioni delle prossime puntate de La Promessa raccontano che don Samuel dichiarerà Manuel e Jana marito e moglie e gli sposi si baceranno. Alla fine della cerimonia, gli sposi usciranno dalla chiesta tra gli applausi degli invitati e il primo ad augurare loro una vita serena sarà Lorenzo. Quando arriverà il suo turno, anche Cruz si avvicinerà agli sposi, sforzandosi di mostrarsi felice.

Manuel ringrazierà sua madre che lo stupirà: "Ti auguro tutta la felicità che meriti". In quel momento arriverà Alonso che chiamerà lo sposo per una foto e Jana e Cruz resteranno da sole. A quel punto la marchesa mostrerà il suo vero stato d'animo: dopo aver fatto gli auguri a Jana, terrà a precisare che tutto quello che ha fatto è stato per Manuel e non certo per lei. "Per me resterai sempre una sguattera", dirà Cruz con disprezzo, "Ti odio, non sai quanto". La marchesa imporrà a Jana di continuare a sorridere per non dare nell'occhio, ma lascerà intendere che la sua guerra è appena iniziata.

I primi passi di Jana e Manuel verso la felicità

Nelle puntate in onda in Italia, Jana e Manuel si sono concessi un breve viaggio.

Il marchesino ha deciso di farsi accompagnare dalla sua fidanzata ad alcune gare e ha approfittato della situazione per presentare Jana ai suoi amici. Cruz e Alonso non sono affatto d'accordo con l'iniziativa di Manuel, ma la marchesa ha in mente un piano. Cruz ha suggerito a suo marito di aspettare, perché è convinta che Jana, una volta entrata in società, si renderà conto di essere inadeguata e sarà lei stessa a rinunciare alle nozze.

La marchesa infatti ha capito che ostacolando Manuel non farà altro che avvicinarlo di più a Jana e per questo ha adottato un'altra strategia.