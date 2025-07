Julia lascerà La Promessa nelle prossime puntate della soap opera spagnola e Martina deciderà improvvisamente di partire insieme a lei, anche se Alonso esiterà un po' prima di darle il permesso.

Le anticipazioni rivelano che José tenterà di togliere la vita a Martina e questo spingerà Julia a prendere una drastica decisione. La ragazza inviterà Martina a passare un po' di tempo con lei, per ricambiare l'ospitalità ricevuta.

L'arrivo e le pretese di Josè

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che l'arrivo di Josè al palazzo sconvolgerà gli equilibri.

Il ragazzo pretenderà che Curro sposi Julia, la sua ex cognata rimasta sola dopo la morte di Paco al fronte. José troverà, sin da subito, un grande alleato in Lorenzo che, pur di punire suo figlio, si mostrerà disposto a tutto. Tra José e il capitano verrà stipulato un accordo economico: entrambi spingeranno Curro a sentirsi in colpa per la scomparsa di Paco. Il signorino, in un primo momento, sembrerà rassegnato al suo destino, anche se confiderà a Martina e a Jana di non amare affatto Julia. Quest'ultima si lascerà coinvolgere dalla decisione di José, fino a quando scoprirà che il ragazzo è interessato solo ai soldi che ricaverà dalle nozze. Sia Curro che Julia, con il tempo, capiranno che sposarsi renderebbe solo infelici entrambi: così rifiuteranno l'unione matrimoniale.

Il cambiamento di rotta farà infuriare José che cercherà di vendicarsi di Curro in un altro modo, molto più crudele. L'ex soldato si nasconderà nel giardino della tenuta imbracciando il fucile e farà fuoco contro Martina che, in quel momento, si troverà in compagnia di Catalina. Quando partirà lo sparo, la tensione salirà alle stelle, ma fortunatamente non ci sarà nessun ferito.

La decisione di Martina e Julia

Nelle prossime puntate de La Promessa, Julia salverà la vita a Martina arrivando proprio nel momento in cui José premerà il grilletto. La ragazza darà una spinta al suo ex cognato e gli farà mancare il bersaglio. Catalina e Martina si spaventeranno molto per il rumore, ma attribuiranno il tutto ad un cacciatore che si è avvicinato troppo alla tenuta.

Julia avrà uno scontro durissimo con José e, successivamente, parlerà a Curro di tutto quello che è accaduto. La reazione del signorino non si farà attendere: andrà ad affrontare José e lo caccerà dal palazzo minacciando di farlo finire in prigione per il resto dei suoi giorni. L'ospite dovrà partire subito per evitare le manette, ma anche Julia sceglierà di salutare tutti. La ragazza, infatti, penserà di aver creato già abbastanza guai e parlerà a Martina della sua decisione. L'indomani, Julia ringrazierà Alonso della grande ospitalità e annuncerà la sua partenza, mentre Lorenzo non le risparmierà qualche frecciatina sulla fretta improvvisa della ragazza. Martina coglierà l'occasione per chiedere a suo zio di andare via con Julia.

Il marchese non sarà molto convinto, anche perché Margarita ha affidato Martina a Cruz, ma la ragazza sarà molto convincente. Martina prometterà di comportarsi bene e che starà via solo per poco tempo ospite di Julia.

Julia e Martina: un'amicizia nata per caso

Julia ha stretto amicizia con Martina sin dal suo arrivo a La Promessa, quando ha finto di aver trovato un suo orecchino per restituirglielo. In realtà Julia cercava solo una scusa per farsi ospitare dai marchesi e conoscere meglio Curro. L'interesse della ragazza per il signorino non era di tipo sentimentale: Julia voleva sapere se davvero Curro aveva causato la morte di Paco, il suo amato fidanzato, partito al fronte e mai tornato. La vicinanza di Julia ha creato un po' di gelosia in Martina, ma con il tempo tutto si è chiarito.

La ragazza ha precisato che voleva conoscere il signorino solo per capire che tipo fosse e si è anche ricreduta sul suo conto. Julia e Martina hanno ripreso la loro amicizia più forte di prima senza più invidie e gelosie. Curro, invece, ha voluto essere molto chiaro e ha spiegato che per Julia prova un sentimento di pura amicizia, dovuta anche al dolore che la guerra ha causato a entrambi anche se in forme diverse. Il ragazzo ha parlato anche con Martina mettendo un punto alla loro relazione del passato. Curro ha ribadito il suo affetto per Martina, ma ha ammesso di non essere più innamorato di lei come un tempo.