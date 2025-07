Maria confiderà un segreto a Jana nelle prossime puntate de La Promessa. "Mi sono innamorata di don Samuel", dirà la ragazza in preda alla disperazione.

Le anticipazioni rivelano che Maria e don Samuel cercheranno di reprimere i sentimenti, ma alla fine si lasceranno andare alla passione. Jana sarà molto preoccupata per l'amica, ma non saprà cosa consigliarle per uscire da questa situazione.

L'incidente di don Samuel e il soggiorno a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che don Samuel e Maria stringeranno un'amicizia molto forte.

Il parroco sarà chiamato a occuparsi delle nozze di Manuel e Jana, e questo permetterà al prete di conoscere meglio la cameriera. Quest'ultima lo aiuterà spesso nella sua missione con i poveri e l'amicizia si trasformerà in un'attrazione. In una delle loro uscite, Maria e don Samuel si scambieranno un bacio, ma entrambi riconosceranno l'errore e cercheranno di stare a distanza. Tuttavia, l'affetto speciale resterà e sarà evidente quando ci sarà un incidente per il parroco. Maria riceverà da Teresa la notizia che don Samuel si è rotto una gamba ed è in ospedale. La grande preoccupazione della cameriera lascerà trasparire importanti sentimenti, soprattutto quando il prete sarà trasferito al palazzo.

A prendersi cura di lui sarà Maria, che, con amore, gli porterà da mangiare e gli farà compagnia. Don Samuel sarà scostante con la ragazza e le spiegherà quello che pensa. "Questo incidente è stato un modo di Dio per dirmi che devo stare lontano da te", dirà Samuel, spezzando il cuore alla ragazza. Maria non si perderà d'animo e continuerà a stare accanto a Samuel, offrendosi anche di sostituirlo nella sua missione con la gente povera.

Lo sfogo di Maria e la passione con Samuel

Nelle prossime puntate de La Promessa, Maria farà sempre più fatica a tenere a freno i suoi sentimenti per Samuel. Nel frattempo, Jana partirà per il viaggio di nozze con Manuel e quando tornerà noterà subito una certa tristezza nella sua amica.

Maria proverà a evitare l'argomento, ma poi cederà: "Mi sono innamorata di don Samuel. Non posso più passare tanto tempo con lui". Maria spiegherà che non riesce a tenere sotto controllo i suoi sentimenti e questo la fa soffrire molto. "Io ho amato molto Salvador, ma quello che provo per Samuel non può essere paragonato a quel sentimento". Jana sarà molto preoccupata per la sua amica, che non saprà come comportarsi. Pochi giorni dopo, però, la passione sarà irrefrenabile e lei e Samuel si lasceranno nuovamente andare.

La delusione di Maria a causa di Salvador

Nelle puntate in onda in Italia, Maria ha appena saputo da Marcelo che Salvador era a una festa con un'altra ragazza. La cameriera ha chiesto consiglio a don Samuel, che le ha suggerito di cercare da sola la sua verità.

Tra Maria e don Samuel non c'è ancora un legame profondo e la ragazza è ancora molto innamorata del suo fidanzato. La distanza da Salvador, tuttavia, inizierà con il passare dei giorni a far cambiare i sentimenti di Maria che troverà nel parroco il confidente di cui aveva bisogno. La lunga storia d'amore tra Maria e Salvador, quindi sembra giunta al capolinea e le nozze che stavano progettando con così tanta attesa non ci saranno mai.