Gli spoiler degli episodi spagnoli de La Promessa, in onda a breve su Canale 5, rivelano che Petra rinchiuderà Padre Samuel in una stanza per impedirgli di celebrare il matrimonio di Jana e Manuel. Nonostante ciò, il prelato riuscirà ad arrivare in tempo in chiesa per coronare il sogno d'amore dei due giovani.

Petra informa Cruz di avere un piano per boicottare le nozze di Jana e Manuel

Manuel e Jana diranno ad Alonso e Cruz di aver intenzione di sposarsi entro tre giorni. La marchese aiuterà la coppia nell'organizzazione dell'evento, come richiesto dal marito, per non allontanare ancor di più il figlio da loro.

Nonostante questo, Cruz offenderà Jana quando le regalerà un vestito da sposa non completamente bianco, dicendole che avrebbe dovuto aspettarselo, visto che si sposa senza essere casta. Jana accetterà d'indossare l'abito per non scatenare il disappunto di Manuel e Cruz, che, nel frattempo, tramerà con Petra alle loro spalle. La governante informerà la marchesa che esiste un modo per boicottare il matrimonio.

Jana e Manuel diventano marito e moglie

Il giorno delle nozze, Petra rinchiuderà Padre Samuel in una stanza per impedirgli di celebrare la cerimonia, Il prelato riuscirà a liberarsi rapidamente, forzando la serratura con un coltello. L'uomo salirà a bordo della sua moto per raggiungere la chiesa in compagnia di Maria, tra i pochi membri della servitù a essere stata invitata all'evento.

Cruz rimarrà di sasso quando vedrà il prelato arrivare nella cappella.

Qualche minuto dopo, Jana percorrerà la navata centrale accompagnata da Lorenzo, come richiesto da Cruz. La ragazza raggiungerà Manuel e i due diventeranno finalmente marito e moglie. La festa verrà rovinata dalla marchesa, che dirà a Jana di odiarla perché ha messo in ridicolo il marchesato, dimostrando così di non aver sotterrato l'ascia di guerra nei confronti della nuora. Leocadia, presente alla scena, dirà a Jana che non deve preoccuparsi delle cattiverie di Cruz.

Ayala ha continuato a indagare sulla partenza di Margarita

Nelle puntate de La Promessa andate in onda a inizio luglio su Rete 4, Ayala ha continuato le sue indagini su Margarita, partita dalla tenuta dopo aver lasciato una lettera d'addio a Cruz.

Tuttavia, l'atteggiamento del conte con gli ospiti non è andato giù ad Alonso, che gli ha detto di non averlo cacciato via solo per rispetto della cognata. Nel frattempo, le condizioni di salute di Romulo sono peggiorate sempre di più a causa dei suoi aguzzini che gli hanno reso la vita impossibile in carcere.