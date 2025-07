Lorenzo scoprirà che Vera è la figlia della duchessa di Carril nella puntata de La Promessa di lunedì 7 luglio e metterà alle strette Amalia: in cambio del suo silenzio dovrà fargli un favore.

Le anticipazioni rivelano che Petra non sopporterà l'idea che Manuel e Jana siano in vacanza da soli mentre Romulo soffre in carcere. Maria, invece, consiglierà a Teresa di rivelare a Ricardo che lei e Marcelo sono fratelli e non marito e moglie. Infine, Santos avrà uno scontro con suo padre che continuerà a rifiutarsi di dirgli tutta la verità sulla scomparsa della mamma.

Petra indignata per il comportamento di Manuel e Jana

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Jana e Manuel partiranno per un breve viaggio e saranno molto felici. I due innamorati trascorreranno dei giorni indimenticabili, lontani dalla tensione del palazzo. Nel frattempo, Petra sarà furiosa per l'assenza di Jana. La governante farà notare ai cuochi che Jana e Manuel stanno facendo qualcosa di immorale e mancano anche di rispetto a Romulo che è in carcere mentre loro si divertono.

Maria interverrà in difesa della sua amica e del suo fidanzato e assicurerà che Manuel si sta già impegnando per liberare Romulo dalla sua brutta situazione. Più tardi, Maria parlerà con Teresa e le chiederà di essere sincera sul rapporto tra lei e Marcelo. La cameriera consiglierà alla sua collega di dire a Ricardo che non è sposata con Marcelo, ma è sua sorella.

Maria insisterà perché se la cosa dovesse emergere sia lei che suo fratello perderebbero il posto al palazzo. Nel frattempo, Ricardo affronterà Santos e gli chiederà spiegazioni sulla sua visita a Masagoso. Il ragazzo spiegherà di essere andato al paese per cercare la tomba di sua madre, visto che lui non le dice la verità sulla sua scomparsa. "Sono stanco delle tue bugie", dirà il ragazzo aggiungendo che al cimitero non c'era la lapide di sua madre. Ricardo ribadirà a Santos che non può dirgli più di quello che gli ha già detto e chiuderà il discorso.

Lorenzo arriverà alla verità

Nella puntata de La Promessa di lunedì 7 luglio, Lorenzo continuerà a mettere sotto torchio la duchessa di Carril.

Il capitano arriverà dritto al punto: "Voglio aggiornarti sulle mie indagini", dirà, "Ho scoperto che vostra figlia Mercedes non torna ala palazzo da molto tempo". La duchessa cambierà faccia quando Lorenzo proseguirà: "L'ho trovata: è qui al palazzo come cameriera e si fa chiamare Vera". Amalia negherà con forza, ma il Capitano insisterà: "Lo so per certo, non negare". Lorenzo sarà molto chiaro con la duchessa: "Devi farmi un favore importante in cambio del mio silenzio". Nel frattempo Cruz e Alonso saranno in ansia per Manuel e ipotizzeranno che certamente ha presentato a tutti Jana come la sua fidanzata.

Lope ha rischiato di perdere Vera

Vera è la figlia della duchessa di Carril e per adesso questo segreto lo conoscono solo Lope, Simona e Candela.

La ragazza ha chiesto discrezione al suo fidanzato che però si è lasciato scappare con le cuoche le sue vere origini. Questo errore è costato caro a Lope che è stato lasciato da Vera e ha rischiato di perderla per sempre. Il ragazzo ha fatto molti tentativi in cerca di perdono e alla fine ha chiesto aiuto alla duchessa di Carril. Solo grazie a quest'ultima, Vera si è convinta a tornare con Lope e l'amore ha trionfato. Nessuno, però, sa che Lorenzo sta indagando per conto suo sullle strane visite della duchessa a La Promessa.