Pelayo confesserà a Catalina un'amara verità nella puntata de La Promessa di giovedì 17 luglio: "Ho desiderato che abortissi", le dirà chiaramente.

Le anticipazioni rivelano che Catalina sarà sconvolta dalle affermazioni di Pelayo che le spiegherà di essere in forte conflitto con se stesso. Vedendo la delusione negli occhi di Catalina, il conte proverà a rimediare dicendole che amerà il bambino in arrivo come se fosse suo, ma non sarà facile cancellare le parole dette poco prima.

L'entusiasmo di Catalina e la tristezza di Pelayo

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Pelayo e Catalina torneranno protagonisti.

La figlia di Alonso non avrà una gravidanza tranquilla perché spesso avrà dei mancamenti e per lei sarà necessario l'assoluto riposo. Catalina sarà entusiasta per le nozze in arrivo: "Dobbiamo sposarci il prima possibile", dirà, "Altrimenti dovrà modificare il vestito". Pelayo avrà un atteggiamento piuttosto distratto e Catalina gli chiederà spiegazioni a riguardo: "Che succede?". Il ragazzo proverà ad evitare di rispondere, ma la sua fidanzata insisterà, ricordandogli che si erano promessi che non ci sarebbero state più bugie tra loro. "Non sono così bravo come pensi, mi sento una persona orribile, esordirà Pelayo, "Non merito le tue attenzioni". Catalina non riuscirà a capire e si impegnerà a consolare il ragazzo che continuerà a dirle che non è degno di lei.

A quel punto la futura sposa inizierà a spaventarsi e chiederà a Pelayo di essere chiaro con lei e lui la accontenterà. "Ho desiderato che abortissi", dirà il conte senza giri di parole, spiazzando Catalina.

La delusione negli occhi di Catalina

Nella puntata de La Promessa di giovedì 17 luglio, Catalina sarà sconvolta dalla confessione di Pelayo. "Mio figlio è innocente, qual è la sua colpa?", chiederà mortificata. Tra i due fidanzati lo scontro sarà inevitabile, perché Catalina ricorderà a Pelayo che gli ha chiesto diverse volte se si sentisse pronto a fare da padre a suo figlio. Il ragazzo, in forte difficoltà, spiegherà che lotta ogni giorno con se stesso: "Quella creatura non è mio figlio", dirà, "Ma giuro che sto facendo di tutto per accettarlo".

Catalina sarà molto delusa da Pelayo che però si dirà certo di poter superare la sua crisi. "Lo amerò come se fosse mio figlio", dirà ancora il conte provando a rimediare. In quel momento, i due fidanzati sentiranno un rumore e capiranno che qualcuno stava ascoltando la loro conversazione.

Pelayo e Catalina: un amore tormentato

La storia d'amore di Catalina e Pelayo è piuttosto tormentata da tempo. I due si sono lasciati più volte, principalmente a causa delle bugie del conte. Pelayo ha nascosto molte cose a Catalina, a partire dal suoi coinvolgimento in un traffico di armi. La ragazza ha lasciato Pelayo ed era decisa a non tornare indietro, tanto che ha iniziato una storia d'amore con il mezzadro, Adriano, vero padre del bambino che ha in grembo.

Catalina si è resa conto di amare ancorai l suo ex fidanzato ed è tornata da lui quando ancora non sapeva di essere incinta. Il nuovo inizio sembrava molto promettente, ma la notizia della gravidanza ha mandato in confusione Pelayo che ha chiesto a Catalina del tempo per riflettere sul da farsi. Dopo l'ennesima lite, il conte ha dichiarato di essere il padre del bambino che Catalina aspetta, ma forse per lui è stata una decisione troppo affrettata.