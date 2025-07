Marcelo rivelerà a Teresa che Salvador era con un'altra ragazza nella puntata de La Promessa di mercoledì 9 luglio, e Maria sentirà tutto.

Le anticipazioni rivelano che Maria origlierà la conversazione tra Marcelo e Teresa, e soffrirà per il presunto tradimento del suo fidanzato. La ragazza, in lacrime, preferirà non farsi vedere dai suoi amici. Teresa chiederà a Marcelo il massimo riserbo fino a quando non avrà la certezza che quel ragazzo fosse davvero Salvador.

Le domande sospettose di Marcelo

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Marcelo chiederà a Maria delle informazioni su Salvador.

Il ragazzo sarà curioso di avere una descrizione fisica del fidanzato della cameriera, che non esiterà a rispondere, fiera della bellezza di Salvador. Marcelo continuerà a farle domande per sapere quando e come ha conosciuto il suo fidanzato, spiegando che secondo lui per due ragazzi che vivono sotto lo stesso tetto è molto più facile vivere il loro amore. Maria racconterà che ha visto Salvador poche volte da quando è andato via, perché lui è sempre molto impegnato con il lavoro. La ragazza aggiungerà che lei e il suo amato si sono sempre visti a Lujan perché lui ama passeggiare in quei posti. Le troppe domande di Marcelo faranno storcere il naso a Teresa, che appena resterà da sola con il fratello lo rimprovererà duramente: "Ti interessa Maria, per caso?".

Il ragazzo negherà di provare interesse per la cameriera, ma spiegherà a Teresa di avere dei validi motivi per aver fatto tutte quelle domande. "Ho visto Salvador con una ragazza alla festa di Vinagro", spiegherà, "Ed erano molto affettuosi".

La delusione di Maria

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Marcelo confiderà a Teresa di aver visto Salvador con un’altra ragazza, Martita. Il ragazzo spiegherà che l'atteggiamento di Salvador era inequivocabile e sembrava quello di un fidanzato. Teresa sarà molto preoccupata e chiederà a Marcelo il massimo riserbo, almeno fino a quando non saranno certi che non abbia sbagliato persona. I due, però, non sapranno che Maria è nascosta dietro la porta e che ha ascoltato tutta la conversazione.

La ragazza, in lacrime, preferirà non farsi vedere, ma soffrirà moltissimo all'idea che Salvador possa averla dimenticata così in fretta.

Le nozze rimandate di Maria e Salvador

Maria e Salvador erano a un passo dall'altare fino a poco tempo fa. I due innamorati erano decisi a trascorrere il resto della loro vita da marito e moglie, ma il destino li ha ostacolati. In un primo momento, a impedire le nozze è stato l'imminente matrimonio di Catalina e Pelayo, perché secondo il regolamento da La Promessa, è necessario dare la priorità alle nozze dei signori. Maria e Salvador hanno atteso pazienti che venisse fissata la data della marchesina, ma tra lei e Pelayo c'è stata una profonda crisi. Il tempo non ha fatto altro che allontanare i due fidanzati, che hanno riconosciuto di amarsi ma di aver perso l'entusiasmo di sposarsi. Proprio in quel periodo, Salvador ha accettato un lavoro in un altro palazzo e questo sembra aver scritto la parola fine a questa bella storia d'amore.