Curro caccerà José da La Promessa, minacciando di denunciarlo nelle prossime puntate: "Volevi eliminare Martina".

Le anticipazioni rivelano che José si accanirà contro Martina per infliggere a Curro una perdita simile a quella subita con la morte di Paco. Tuttavia, l’uomo non riuscirà a compiere il suo intento grazie all’intervento di Julia. Quando Curro verrà a sapere del grave reato, arriverà alle mani con José e lo costringerà ad andarsene per sempre, minacciandolo di denunciarlo se non vorrà finire in carcere.

La vita di Martina in grave pericolo

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che, nelle prossime puntate, José farà fuoco contro Martina per vendicarsi di Curro. A evitare il peggio sarà Julia, che arriverà appena in tempo per deviare la traiettoria del proiettile e salvare la vita alla sua amica. La ragazza sarà molto scossa per questo episodio e per la pericolosità di José, ma proverà a non parlarne con nessuno. Martina, a parte lo spavento iniziale, non darà molto peso all'accaduto, perché penserà che un cacciatore si sia avvicinato un po' troppo alla tenuta. A Curro non sfuggirà l'agitazione di Julia e le chiederà di raccontargli cosa c'è che non va. All'inizio, la ragazza proverà ad accampare delle scuse, ma alla fine si sfogherà con Curro e gli dirà che José ha attentato alla vita di Martina.

Il signorino sarà furioso e si dirà pronto a chiamare la polizia per denunciare José, ma Julia riuscirà a calmarlo, assicurandogli che avrebbe parlato direttamente lei con il suo ex cognato. Curro accetterà di non denunciare solo se potrà essere presente all'incontro tra i due e Julia non si opporrà.

La rabbia di Curro e la sconfitta di José

Nelle prossime puntate de La Promessa ci sarà un duro scontro tra Curro e José. Quest'ultimo continuerà a incolpare il ragazzo per la morte di suo fratello e giustificherà così il suo tentato omicidio nei confronti di Martina. Tuttavia, Curro non potrà tollerare un simile gesto e arriverà alle mani con José. "Volevi eliminare Martina", gli urlerà mentre Julia tenterà di dividere i due ragazzi.

Alla fine, stremata per la situazione, sarà la stessa Julia a chiedere a José di andare via dal palazzo, ma lui non avrà intenzione di mollare. A quel punto interverrà ancora Curro con un ricatto molto chiaro: o José lascia subito La Promessa per non tornare più o lui chiamerà subito la polizia e lo spedirà dritto in carcere.

Il piano di José per vendicarsi di Curro

Nelle puntate in onda in Italia, José ha bussato alle porte de La Promessa per parlare con Curro e Manuel. Il ragazzo ha spiegato loro che la sua vita è diventata un inferno da quando ha perso Paco, lasciando intendere che il suo risentimento nei confronti di Curro è ancora molto forte. Dopo la breve visita ai ragazzi, José ha ritrovato Julia e le ha spiegato il suo piano: "Curro deve sposarti con le buone o con le cattive".

La ragazza è rimasta senza parole, ma José le ha detto che si tratta dell'unica soluzione plausibile. Secondo lui, Curro ha provocato la morte di Paco lasciando di fatto Julia senza un futuro, dovrà rimediare diventando suo marito.