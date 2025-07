Manuel sarà al settimo cielo quando apprenderà la notizia della gravidanza di Jana nelle prossime puntate de La Promessa. Infatti, le anticipazioni rivelano che Jana confiderà a Manuel di essere a conoscenza del suo stato interessante da prima del matrimonio. Il marchesino, però, sarà troppo felice per riuscire ad arrabbiarsi con sua moglie: non potrà fare a meno di lasciarsi andare ad alcuni progetti insieme a lei.

Jana tornerà dal viaggio di nozze con una grande sorpresa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Cruz non renderà la vita facile a Jana e Manuel, ma alla fine i due riusciranno a sposarsi.

Gli ostacoli non mancheranno neanche dopo il matrimonio, quando Cruz, fuori dalla chiesa, rimarcherà il suo odio per Jana. Nonostante la tensione, però, la coppia vivrà momenti di grande felicità: Jana e Manuel partiranno in luna di miele e vivranno un'avventura decisamente particolare. Mentre saranno in viaggio, infatti, Jana e Manuel saranno costretti a fermarsi per un guasto all'auto: troveranno ospitalità presso una coppia di anziani, Antonio e Nica, i quali saranno molto affettuosi con i loro nuovi ospiti. Prepareranno per loro una cerimonia alternativa di nozze. Al loro ritorno al palazzo, Jana e Manuel riabbracceranno la famiglia e presto, per loro, arriverà una grande gioia. Appena avrà modo di vedere Curro, infatti, Jana gli confiderà di essere incinta e il ragazzo sarà il primo a saperlo.

Per comunicare la splendida notizia a Manuel, infatti, Jana vorrà trovare un modo speciale. La giovane sposa si farà trovare nello studio di suo marito con un modellino di aereo, anche se Manuel non capirà subito. Il marchesino chiederà a sua moglie se quell'aereo non sia troppo piccolo per lui e per Jana sarà l'occasione giusta. "Ci potrà giocare nostro figlio", dirà Jana con gli occhi pieni di gioia. Manuel sarà al settimo cielo: "Diventerò padre", continuerà a dire a sua moglie, abbracciandola.

La lieta notizia per Manuel

Nelle prossime puntate de La Promessa, Jana dirà a Manuel che aspetta un figlio da lui. Quando il marchesino chiederà a sua moglie da quanto tempo lo sa, lei lo stupirà. Jana, infatti, rivelerà di sapere di essere incinta da molte settimane, poco dopo il suo trasferimento ai piani alti della casa.

Manuel sarà molto sorpreso ma anche preoccupato. "Siamo andati nel bosco", dirà riferendosi alla breve gita prima delle nozze. "Hai corso un grande pericolo". Jana si renderà conto di aver sbagliato, ma spiegherà che prima voleva essere certa della sua gravidanza. La ragazza aggiungerà che non era sua intenzione distogliere l'attenzione dal matrimonio che stavano organizzando e che c'erano già tante cose a cui pensare. Manuel perdonerà subito sua moglie e con lei fantasticherà sul futuro roseo che li aspetta.

Il grande cambiamento di Jana

Nelle puntate in onda in Italia, Jana si è appena trasferita al piano nobile. La ragazza è stata accolta come una regina dai De Lujan, eppure questo non è bastato a renderla entusiasta.

Jana teme molto il giudizio della famiglia che certamente non tarderà ad arrivare, viste le sue umili origini, La ragazza, inoltre, ha dovuto dire addio ai suoi amici della servitù che per lei sono una famiglia. La malinconia di Jana, tuttavia, non è dovuta solo alla sua insicurezza, ma anche alla gravidanza di cui nessuno conosce ancora l'esistenza.