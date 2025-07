Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in onda prossimamente su Canale 5 raccontano che Jana e Manuel lasceranno la tenuta per qualche tempo per concedersi la sospirata luna di miele. Catalina Lujan (Carmen Asecas), invece, scoprirà di attendere due gemelli dopo aver avuto una grave minaccia d'aborto.

Jana e Manuel partono per il loro viaggio di nozze

Pelayo avrà il chiarimento finale con Catalina dopo che l'aveva lasciata poche ore prima delle nozze. Durante l'incontro nei giardini della tenuta, il conte di Anil confiderà alla donna di essere arrivato a La Promessa su ordine di Cruz, che voleva che la seducesse per portarla lontana dal marchesato.

La donna rimarrà così colpita dalle parole di Pelayo da chiedergli di non farsi più vedere perché la loro storia è ormai finita.

Una volta alla tenuta, Catalina apparirà intenzionata a trasferirsi da zia Clara dove terminare la gravidanza. Alonso e Manuel dimostreranno di non essere d'accordo con la decisione presa dalla parente. Il marchesino affronterà Cruz per quello che ha fatto a sua sorella non appena scoprirà tutta la verità. La donna respingerà inizialmente le accuse sull'arrivo di Pelayo alla tenuta ma non verrà creduta da Manuel, che tra l'altro la inviterà a non mettere becco nella sua storia d'amore con sua moglie. Il marchesino partirà poi per un breve viaggio di nozze con Jana.

Catalina scopre di attendere due gemelli dopo una minaccia d'aborto

Intanto Catalina avrà una grave minaccia d'aborto che farà preoccupare tutti. Alonso chiamerà immediatamente i soccorsi con a capo il dottor Ferrer, che lo informerà che sua figlia ha avuto il distacco della placenta. Il medico rivelerà che la marchesina necessita riposo assoluto se non vuole mettere a repentaglio la sua vita e quella dei due gemelli. Ferrer apparirà certo della gravidanza gemellare di Catalina dopo aver ascoltato il battito di due feti. La notizia scatenerà ancor di più il risentimento di Cruz, che nel bel mezzo di un dialogo con Alonso e Manuel si augurerà che la figliastra perda entrambi i bambini per non finire in uno scandalo.

Manuel è riuscito a far scarcerare Romulo

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti de La Promessa andati in onda ad inizio luglio su Rete 4, Manuel è apparso pronto a rinunciare alla sua carriera da aviatore per riportare a casa Romulo che considera come un secondo padre. Il marchesino ha offerto una generosa somma di euro al sergente Burdina per far scarcerare il maggiordomo. L'uomo di legge ha accettato i soldi, derivati dalla vendita dell'aeroplano di Manuel.

Infine Petra ha spinto Ricardo a confessare a Santos la verità sulla morte della madre Ana.