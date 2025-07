Petra rinchiuderà il prete e Maria nello studio di Manuel il giorno delle nozze, per impedire il matrimonio tra il marchesino e Jana, nelle prossime puntate de La Promessa.

Le anticipazioni rivelano che Cruz perderà le speranze, ma Petra le darà una splendida notizia, spiegandole che senza il prete non si potrà celebrare il matrimonio. La marchesa ritroverà il sorriso, mentre Maria e don Samuel resteranno rinchiusi nello studio, continuando a gridare inutilmente aiuto.

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che arriverà il giorno delle nozze tra Jana e Manuel.

I due sposi si lasceranno andare ai ricordi poco prima di arrivare all'altare, mentre gli invitati si prepareranno per la cerimonia. Alonso dimenticherà tutte le incomprensioni con Manuel e si dirà molto fortunato per stargli accanto in un momento così importante. "Jana non è la ragazza che immaginavo per te", dirà il marchese, "Ma ti auguro di essere felice".

L'emozione tra padre e figlio sarà evidente, e Manuel ringrazierà Alonso. Nel frattempo, Maria si occuperà del bouquet della sposa e si troverà nello studio di Manuel quando arriverà Don Samuel, che le spiegherà di avere un problema. Il parroco dirà a Maria che non riesce a trovare da nessuna parte la veste liturgica con cui celebrare il matrimonio.

La cameriera farà calmare il prete e gli dirà che certamente quello che cerca si trova nel suo armadio. Don Samuel si sentirà sollevato e saluterà Maria per andare a prepararsi, ma, all'improvviso, la porta della stanza si chiuderà. Maria e il parroco resteranno bloccati, perché Petra chiuderà a chiave la porta dall'esterno. Soddisfatta, la governante andrà da Cruz, che avrà i nervi a fior di pelle a causa delle nozze tra Manuel e Jana. "Mi sento come Maria Antonietta prima di andare alla ghigliottina", ammetterà la marchesa a Petra, che avrà una splendida notizia per lei.

"Il parroco non può celebrare la messa", dirà Petra con soddisfazione a Cruz, che le chiederà di saperne di più. La governante spiegherà che si trovava a passare per caso nel corridoio e quando ha visto Maria e don Samuel nello studio di Manuel, ha pensato di rinchiuderli lì per impedire le nozze. Cruz non saprà come ringraziare Petra, che le dirà di aver colto solo un'occasione al volo. Entusiasta, la marchesa penserà a tutti gli invitati alle nozze, ma aggiungerà anche che risolverà questo problema con molto piacere. "Mi taglierei una mano pur di evitare questo matrimonio", ammetterà, chiedendo a Petra quante possibilità ci siano che qualcuno apra quella porta. "Solo io potrò farlo", dirà la governante, "E solo se me lo ordinerà lei".

Cruz non potrebbe essere più soddisfatta, visto che ormai si era rassegnata ad accettare Jana come nuora.

Nelle puntate in onda in Italia, Cruz ha chiesto a Jana di parlare con Manuel perché stava per rovinarsi la vita. La marchesa ha spiegato alla ragazza che il marchesino ha annunciato che vuole lasciare il palazzo con lei e rinunciare al titolo e a tutta la sua vita. Jana, delusa dall'iniziativa presa senza interpellarla, ha rimproverato Manuel, che è tornato sui suoi passi. Il ragazzo è andato da Alonso e Cruz e ha detto loro che sarebbe rimasto a La Promessa, ma non avrebbe rinunciato a Jana. La marchesa è convinta che prendere del tempo sia l'unica arma a sua disposizione, perché pensa che Jana si arrenderà e rinuncerà al suo sogno di sposarsi.