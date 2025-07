Petra sarà licenziata e costretta a lasciare immediatamente La Promessa nelle prossime puntate: "Ve ne pentirete", dirà ai suoi colleghi con gli occhi pieni di lacrime.

Le anticipazioni rivelano che dopo anni di onorata carriera arriverà una doccia fredda per Petra. A prendere la drastica decisione sarà Catalina, stanca delle ostilità tra la governante e la servitù. Maria accuserà Petra di aver tradito don Samuel facendolo scomunicare, anche se la governante negherà con tutte le sue forze.

La storia d'amore di Maria e don Samuel

Tutto avrà inizio con il legame speciale che nascerà tra Maria e don Samuel . All'inizio la loro sarà solo una profonda amicizia, ma presto si trasformerà in qualcosa di molto più importante. L'attrazione sarà evidente da entrambe le parti, anche se sia Maria che don Samuel terranno a freno gli istinti per rispetto della tonaca indossata dall'uomo. L'innamoramento, tuttavia, non si potrà cancellare e i due più di qualche volta cederanno alla passione e si lasceranno andare ad un bacio. Ad ogni avvicinamento, tuttavia, Maria e Samuel saranno d'accordo sul fatto che quello che c'è tra loro è bellissimo ma devono ignorarlo. Solo Jana e Teresa conosceranno i sentimenti di Maria e don Samuel, ma presto qualcun altro scoprirà la loro storia d'amore.

I due innamorati staranno molto attenti a non farsi vedere, ma in un'occasione ci sarà un bacio in un punto del palazzo vicino al cortile e Petra osserverà tutto. Dopo qualche giorno, don Samuel riceverà una lettera di scomunica da parte del vescovado.

Le accuse di Maria a Petra

Nelle prossime puntate de La Promessa, don Samuel sarà sconvolto dalla scomunica e Maria sarà furiosa con Petra. La cameriera, infatti, incolperà la governante per aver denunciato il prete e non avrà paura di affrontarla. Petra negherà ogni accusa, ma questo non basterà. L'ostilità della governante nei confronti della servitù non sarà più tollerata e Petra proverà a difendersi agli occhi di Romulo. "Sono stata accusata di aver tradito don Samuel, ma non è vero e soffro molto per questo", dirà la donna.

Questa volta, però, Petra non riuscirà ad evitare il peggio, perché Romulo la informerà che Catalina ha già preso una decisione sul suo conto. "Ma signorina Martina mi ha dato istruzioni ben precise da parte di Catalina", dirà il maggiordomo, "Per me è molto difficile dirtelo, ma sei licenziata e devi lasciare il palazzo al più presto". Petra resterà di sasso ma non potrà fare altro che subire la decisione senza battere ciglio. Dimessa la divisa da governante, Petra lascerà il palazzo e quando passerà dalla cucina vedrà tutta la servitù assistere al suo addio. Prima di lasciare La Promessa, Petra, con gli occhi pieni di lacrime si rivolgerà ai suoi colleghi: "Ve ne pentirete, vi pentirete di avermi trattata con tanta ingiustizia".

Per il momento Maria e i suoi colleghi si sentiranno sollevati perché finalmente non avranno più Petra come governante.

Petra tiene tutti in pugno con la sua severità

Nelle puntate in onda in Italia, Petra è da qualche mese la governante de La Promessa e da sempre il braccio destro di Cruz. Per la sua signora, la governante è disposta a tutto perché la marchesa in passato l'ha aiutata ad evitare gli abusi di un suo collega. Il carattere di Petra è molto severo e per questo nessuno della servitù l'ha mai amata. L'unico che apprezza Petra è Santos, il figlio di Ricardo, che la vede un po' come la madre che non ha avuto. Il ragazzo e Petra si sono subito trovati bene, anche perché la governante ha un debole per lui. Petra rivede in Santos molti lati di Feliciano, il figlio che ha perso e che aveva la stessa età del valletto.