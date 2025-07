Nessuna pace all'orizzonte per le sorelle Rodriguez. Stando a quanto riportato da Gabriele Parpiglia nella rubrica Chicchi di Gossip, è stato rivelato un nuovo retroscena: "Belen ha provato un riavvicinamento con Cecilia, ma ha trovato un muro invalicabile". D'altronde Cecilia Rodriguez e suo marito Ignazio Moser erano i grandi assenti - anche solo con un dedica sui social - alla festa della piccola Luna Marì.

È gelo tra le sorelle Rodriguez

Da tempo le sorelle Rodriguez non si mostrano più insieme, neanche per condividere solamente un messaggio sui social.

Nella giornata di martedì 15 luglio, Gabriele Parpiglia è tornato a parlare di quello che sta accedendo tra le due ragazze: "Nell’ultimo periodo Belen ha tentato nuovamente in tutti i modi di riavvicinarsi a Cecilia, che è in dolce attesa, trovando però un muro ancora invalicabile". Il giornalista ha precisato che tra le due sorelle è accaduto un episodio gravissimo ma ha preferito non raccontare nulla. Per questo motivo che Cecilia e suo marito Ignazio Moser hanno preferito il silenzio anche in occasione dei festeggiamenti per il 4° compleanno di Luna Marì (la figlia che Belen ha avuto da Antonino Spinalbese). Durante i festeggiamenti in Sardegna erano presenti i genitori della bambina, il papà Antonino, Santiago (il primogenito della showgirl nato dal matrimonio con Stefano De Martino), Jeremias Rodriguez (fratello minore di Belen e Cecilia) e alcuni amici tra cui Patrizia Griffini.

I motivi della lite

Ad oggi, non è dato sapere cosa sia accaduto tra le due sorelle.

Tutto è iniziato da un follow rimosso da Belen Rodriguez a Ignazio Moser. Nonostante la rimozione del "segui" sia durata pochissime ore è bastato tanto per creare dei pettegolezzi. In principio, pare che Belen avesse messo in guardia la sorella Cecilia da alcuni presunti tradimenti del coniuge. Poi si è mormorato che la più grande di casa Rodriguez abbia dedicato poco tempo alla gravidanza di Cecilia. Tuttavia Parpiglia ha sempre smentito tali ipotesi, sostenendo che tra le due è accaduto qualcosa di grave che le ha allontanate. Di recente, la 40enne ha rilasciato un'intervista in cui ha minimizzato il distacco dalla sorella ma l'assenza alla festa di Luna Marì ha fatto molto rumore.

Belen Rodriguez torna in Rai

Dopo essersi presa una pausa dal piccolo schermo, Belen Rodriguez è pronta a tornare in Rai.

Al momento non c'è alcuna conferma, ma la diretta interessata ha pubblicato uno scatto su Instagram in cui mostra il logo della rete ammiraglia. Per la showgirl si tratterebbe di un ruolo del tutto inedito visto che dovrebbe condurre un programma radiofonico dedicato ai giovani su RaiRadio2.

Per quanto riguarda il futuro a Discovery non ci sono certezze.