Nel pomeriggio di martedì 15 luglio, c'è stato un nuovo botta e risposta social tra Raul Dumitras e la sua ex Martina De Ioannon. Tutto è partito dalla risposta ad un commento sui social da parte del giovane romano che ha ironizzato sull'aspetto fisico dell'ex fidanzata: "Mi ricorda Enzo Paolo Turchi". Anziché glissare la 26enne ha replicato, mostrando il follow del suo ex su Instagram.

Raul Dumitras stuzzica la sua ex

Dopo un primo botta e risposta tra Raul Dumitras e Martina De Ioannon avvenuto nei giorni scorsi, se n'è verificato un altro in queste ore.

Il 26enne romano ha deciso di commentare il post di un utente: "A me lei ricorda Enzo Paolo Turchi, non so perché". Ovviamente il riferimento è all'aspetto fisico della sua ex per via dei capelli biondi.

In precedenza, Dumitras aveva pubblicato su TikTok un video in cui mostrava gli addominali e nella didascalia scriveva: "Con tutto il rispetto per Brad Pitt, ma qua siamo in forma smagliante e con grandi traguardi".

La replica di Martina

Dopo le parole di Dumitras, un utente ha scritto: "Marti secondo me questa persona (riferito a Raul) deve essere fermata al più presto. È impressionante l'ossessione che ha verso di voi nei commenti". Anziché glissare Martina De Ioannon ha deciso di rispondere per le rime mostrando il follow del suo ex su Instagram e ha aggiunto: "È fan di Enzo Paolo Turchi, tranquilli".

L'attuale fidanzato della 26enne, Ciro Solimeno invece ha preferito non partecipare alla querelle.

La coppia si è lasciata dopo Temptation Island

Nella precedente edizione estiva di Temptation Island, i telespettatori hanno avuto modo di conoscere la storia di Martina De Ioannon e Raul Dumitras.

Al termine del percorso nel programma, la coppia ha deciso di uscire separatamente.

A seguire la 26enne ha ricevuto la proposta per ricoprire il ruolo di tronista a Uomini e Donne. Al momento della scelta, Martina ha preferito uscire con Ciro Solimeno rispetto a Gianmarco Steri. A sua volta anche quest'ultimo, non essendo stato scelto, ha ricevuto la possibilità di diventare tronista ed è uscito dal programma con Cristina.

Il commento di alcuni utenti del web

In seguito al botta e risposta che sta movimentando l'estate 2025, su X diversi utenti hanno espresso un loro commento in merito.

Un utente ha scritto: "Io non capisco perché Raul continua ad andare contro Martina, come se nutrisse ancora interesse verso di lei". Un altro ha aggiunto: "Se prima davo ragione a lei... Raul è caduto in basso con la frase sull'aspetto fisico della ex". Un'ulteriore utente invece ha criticato De Ioannon: "Non scherziamo perché la prima a prendere in giro Raul sull'aspetto fisico è stata lei".