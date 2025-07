Le anticipazioni di Segreti di famiglia annunciano nuovi sotterfugi e un altro protagonista destinato a perdere la vita. Nelle puntate disponibili da lunedì 21 a venerdì 25 luglio su Mediaset Infinity, Ceylin e Ilgaz si recheranno nei pressi della villa di Haluk per cercare il bossolo scomparso. Nel frattempo, Serdar minaccerà Yekta chiedendogli denaro e un passaporto falso, ma verrà poi trovato senza vita. Ci sarà spazio anche per nuove indagini quando Arda contatterà Ceylin e le dirà che sua moglie e sua figlia sono scomparse.

Ceylin e Ilgaz cercano il bossolo scomparso

Ceylin e Ilgaz saranno con l’acqua alla gola, intenti a cercare la prova dell’innocenza di quest’ultimo nella morte di Burak. Il procuratore Kaya aveva sparato un colpo in aria come avvertimento, ma in seguito aveva ferito mortalmente il giornalista. Ceylin e suo marito si recheranno quindi nei pressi della villa di Haluk per cercare il bossolo misteriosamente scomparso, ignari del fatto che sia stato il capo della polizia a prendere la pallottola e a rimuoverla dalla scena del crimine. Intanto, si farà vivo uno dei protagonisti da tempo latitante: Serdar.

Serdar viene trovato senza vita

Nel frattempo, Serdar si riaffaccerà nella vita di Yekta, minacciandolo.

Il giovane Serdar sarà chiaro con l’avvocato Tilmen: ha bisogno di denaro e di un passaporto falso per fuggire. Per lui, però, ci sarà un tragico epilogo. Il suo corpo verrà poi rinvenuto in una discarica con diverse ferite. La polizia avvierà le indagini, ma inizialmente non emergeranno sviluppi e nessun colpevole verrà identificato come autore materiale del delitto. La svolta arriverà quando Mustafa verrà fermato, trovato in possesso del passaporto di Serdar, e confesserà di averlo ucciso. Tuttavia, Ilgaz ed Eren non crederanno a questa versione, ritenendo plausibile che la verità sia ben diversa. Intanto, Haluk vorrà vendicarsi di Ilgaz e si avvarrà dell’aiuto di Yekta, al quale offrirà un appartamento in cambio della sua totale fedeltà.

Parallelamente, Ceylin riceverà una telefonata da Arda, che la informerà della misteriosa sparizione di sua moglie e di sua figlia. L’avvocata Erguvan si presenterà a casa di Arda, dove ci sarà un colpo di scena: tracce di sangue ovunque.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Pars distrutto al funerale di Neva

Nelle precedenti puntate di Segreti di famiglia sono stati celebrati contemporaneamente i funerali di Neva e Burak. Pars e Haluk sono stati distrutti dalla prematura scomparsa dei loro cari. Intanto, Ilgaz non è riuscito a superare la morte del giornalista, ucciso da lui in seguito alla sparatoria. Ceylin, invece, ha indagato sul misterioso fidanzato di sua sorella Aylin, scoprendo che non è un medico, come aveva fatto credere di essere.