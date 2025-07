Le anticipazioni di Segreti di famiglia annunciano momenti concitati e la morte di Burak per mano di Ilgaz. Negli episodi che Mediaset renderà disponibili sulla piattaforma Infinity da lunedì 14 a venerdì 18 luglio, il giornalista verrà ucciso dal procuratore Kaya, dimostrando così che chiunque può arrivare a uccidere. Nel frattempo, Yekta otterrà la sua vendetta contro i suoi nemici, riuscendo a far sospendere dal lavoro Pars, Eren e Ilgaz. Verrà poi celebrato il funerale di Neva, contemporaneamente a quello di Burak.

Burak dimostra a Ilgaz che tutti sono in grado di uccidere

La fuga di Burak inizierà con lo svenimento di Metin, che perderà i sensi dopo essere stato colpito dal giornalista. Burak sarà quindi in grado di rubare l'arma all'ex capo della polizia mentre non sarà cosciente e si darà alla lotta contro il tempo per evitare di essere arrestato. Ilgaz ed Eren arriveranno alla villa, accorgendosi che fuori dall'abitazione non è presente il poliziotto di guardia. Va ricordato infatti che l'agente in servizio aveva accordato con Metin di potersi assentare per pochi minuti per andare in bagno. Inizieranno quindi momenti concitati nei quali Burak inizierà a correre quando vedrà il procuratore e l'ispettore.

Durante la fuga, Burak sparerà a Eren, mentre Ilgaz intimerà al killer di arrendersi, sparando un colpo in aria per avvertirlo. Tuttavia, il ragazzo non rispetterà l'ordine, Ilgaz agirà in un modo inaspettato: sparerà a Burak, uccidendolo. Il giornalista prima di esalare l'ultimo respiro spiazzerà il marito di Ceylin: riuscirà a dimostrargli che tutti in certe condizioni sono in grado di uccidere.

Yekta si allea con Turgut e fa sospendere dal lavoro i suoi nemici

Negli episodi già resi disponibili sul sito Mediaset Infinity, era apparso fin troppo chiaro che Yekta e Turgut sono alleati. Basti pensare alla soffiata che il capo della polizia ha dato all’avvocato Tilmen non appena ha scoperto dell’imminente arresto di Burak.

Nelle puntate di Segreti di famiglia in onda dal 14 al 18 luglio, Yekta rivelerà a Turgut tutti gli illeciti commessi dai suoi nemici: Ilgaz, Pars ed Eren. L’avvocato Tilmen riuscirà così a farla pagare ai suoi rivali, servendo la sua vendetta: verranno tutti sospesi dal lavoro. Nel frattempo, verrà celebrato il funerale di Neva, in contemporanea con quello di Burak.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Burak è scappato

Nei precedenti episodi di Segreti di famiglia, resi disponibili da Mediaset sulla piattaforma Infinity, Ilgaz ed Eren hanno scoperto che, nelle ultime ore, il professore di sociologia del corso di laurea di Burak ha inviato un’email ai suoi studenti chiedendo informazioni sul test psicologico.

Avuta questa informazione, il procuratore e l’ispettore si sono precipitati all’università per verificare se qualcuno avesse risposto. Il professore ha rivelato che un ragazzo si è fatto avanti, dichiarando che l’autore del test è il suo ex coinquilino: Burak. Pertanto, Ilgaz ha richiesto l’arresto immediato del giornalista. Parallelamente, Yekta ha ricevuto una soffiata dal capo della polizia, che lo ha informato del mandato di arresto emesso da Ilgaz nei confronti di Burak. L’avvocato Tilmen ha quindi avvisato il nonno del giornalista delle intenzioni delle forze dell’ordine e ha allertato immediatamente suo nipote, lasciandogli un messaggio chiaro: farsi trovare calmo dai poliziotti e non opporre resistenza.

Tuttavia, Burak ha preferito darsi alla fuga per evitare l’arresto per tutti i crimini commessi: dall’uccisione della sua famiglia ai vari rapimenti delle persone trovate nel pozzo e di quelle sequestrate insieme a Ceylin.