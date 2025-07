Le anticipazioni di Segreti di famiglia annunciano il tragico epilogo del killer del pozzo. Nelle puntate che verranno rese disponibili sul sito di Mediaset Infinity da lunedì 14 a venerdì 18 luglio, Metin perderà i sensi dopo essere stato colpito da Burak. Quest’ultimo ruberà un’arma all’ex capo della polizia e tenterà di scappare, ferendo Eren. Sarà Ilgaz a uccidere il fuggitivo, rimanendo distrutto dal dolore. Nel frattempo, verranno celebrati i funerali di Neva.

Burak colpisce Metin e ferisce Eren

La terribile vicenda degli omicidi delle persone rinvenute nel pozzo e del sequestro di Ceylin finirà nel peggiore dei modi.

Ci saranno infatti momenti concitati: Metin perderà i sensi dopo essere stato colpito da Burak, che riuscirà a rubare l’arma del signor Kaya. Ilgaz ed Eren arriveranno alla villa e noteranno che l’agente non è più all’esterno. I due decideranno quindi di entrare, ma Burak si accorgerà della loro presenza, scapperà e sparerà a Eren. Ilgaz gli intimerà di fermarsi, ma il giornalista ignorerà l’avvertimento del procuratore. A quel punto, Ilgaz sarà costretto a sparare, togliendogli la vita. L’ultima frase pronunciata da Burak risuonerà nella mente di Ilgaz: sarà proprio la dimostrazione del test psicologico che l’assassino aveva fatto compilare alle persone sequestrate: “Chiunque può essere un assassino, anche lei.”

Ilgaz distrutto per avere ucciso Burak

Nel frattempo, Ilgaz continuerà a essere distrutto dal dolore per essere diventato un assassino.

A questo si aggiungerà la preoccupazione per la mancata individuazione del primo proiettile sparato in aria come avvertimento a Burak. Yekta coglierà subito l’occasione per gioire di quanto accaduto. Intanto, verranno celebrati i funerali di Neva, in concomitanza con quelli di Burak. Yekta parlerà anche con l’ispettore capo Turgut, al quale illustrerà tutti i crimini commessi da quella che lui stesso definisce 'la cricca della procura', composta da Ilgaz, Pars ed Eren. Ceylin, nel frattempo, radunerà i membri della sua famiglia, convincendoli a unirsi per indagare su Burak e trovare prove certe della sua colpevolezza. Il tutto dovrà però avvenire in maniera ufficiosa, poiché sono stati sospesi dal lavoro.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Ilgaz ha salvato Ceylin

Nelle precedenti puntate di Segreti di famiglia rese disponibili sul sito di Mediaset Infinity, Ilgaz ha trovato una porta nascosta nella villa ed è riuscito ad accedere al seminterrato, dove ha trovato Ceylin e le altre persone sequestrate, tra cui Burak. Quest’ultimo, dopo essere stato ricoverato in ospedale, è stato portato in centrale per rilasciare una dichiarazione, poiché è sospettato di essere l’autore del sequestro e accusato di essere il killer del pozzo.