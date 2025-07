Giovedì 10 luglio 2025 è andata in onda la seconda puntata di Temptation Island, il reality dell’estate condotto da Filippo Bisciglia. Una serata densa di svolte emotive, falò infuocati e momenti di forte tensione. Le coppie affrontano dubbi e scelte, e il resort calabrese si conferma un campo minato per i sentimenti. Simone mostra interesse per la single Eva e Sonia B ne soffre, Valerio e Sarah mostrano segnali evidenti di crisi, mentre tra Alessio e Sonia M. si apre uno scenario del tutto inedito.

Temptation Island: Simone e Sarah in crisi

Fin dalle prime clip della puntata di Temptation Island, la tensione si taglia con il coltello.

Simone, fidanzato di Sonia B., ammette un interesse per la single Eva, con cui intende approfondire la conoscenza. Il suo comportamento sicuro e sfacciato, mentre interagisce con le tentatrici in palestra, fa vacillare Sonia, che esplode in lacrime. In particolare, lui sottolinea il desiderio di far emergere il lato più dolce di Eva, confermando un coinvolgimento che ferisce profondamente la fidanzata. Sonia, nel villaggio, si confida con il tentatore Salvatore, dichiarando che sarebbe una donna diversa se non avesse accanto Simone.

Anche Valerio e Sarah affrontano momenti complessi. Sarah rivela di aver intrattenuto conversazioni con altri uomini in passato, suscitando la rabbia di Valerio.

Tuttavia, anche lui ammette di cercare libertà nei rapporti e non nega un atteggiamento vendicativo. Le accuse reciproche e l’incapacità di comunicare mettono in luce fratture che sembrano sempre più profonde.

Alessio e Sonia M.: falò negato nella prima puntata

Tra i momenti più intensi della prima puntata, spicca la dinamica tra Sonia M. e Alessio. Lui si lascia andare a riflessioni ambigue sull’amore, dicendo di confondere la gratitudine con i sentimenti veri. Sonia, delusa, chiede subito un falò di confronto, ma Alessio decide di non presentarsi, segnando una rottura netta. Per la prima volta nella storia del programma, un uomo lascia il villaggio aspettando in albergo, mentre la fidanzata rimane.

La produzione di Temptation Island, però, rivela che Alessio non esce definitivamente: è pronto a tornare per affrontare un nuovo confronto. Filippo Bisciglia conferma che tra loro “non è ancora finita”, e il pubblico resta in attesa di sviluppi che potrebbero cambiare ogni equilibrio.

Sonia M. rifiuta il confronto con Alessio

Alessio ha chiesto di parlare con Sonia M ma lei ha rifiutato di incontrarlo dopo quello che è successo durante la prima puntata. Vuole che lui rifletta bene sulle sue azioni prima di parlarci.

Denise e Marco: tra rimpianti e nuove connessioni

Anche il percorso di Denise e Marco attraversa un momento critico. Denise, dopo aver scoperto un tradimento risalente a molto tempo prima, si sfoga nel capanno raccontando quanto Marco sia poco presente e immaturo nella relazione.

Nel frattempo, Marco osserva un video in cui Denise balla con Flavio, uno dei single più apprezzati dalle fidanzate, e non nasconde il fastidio per l'intesa tra i due. In una clip successiva, Denise afferma che Marco non è disposto a mettersi in discussione e confida di vedere in Flavio qualità che avrebbe voluto trovare nel suo partner. Il culmine arriva al falò, quando Marco guarda un altro filmato dove Denise e Flavio, ormai sempre più affiatati, vivono un momento toccante: lei si commuove parlando con lui, confessando di provare gioia per la loro sintonia. Marco appare scosso e ammette il timore che tra loro qualcosa stia cambiando irrimediabilmente.