Nuovi colpi di scena attendono i fan di Temptation Island che, nel corso del l'appuntamento del 17 luglio, assisteranno al tanto atteso faccia a faccia tra Alessio e Sonia Mattalia.

Secondo quanto riportato dal portale Dagospia, Alessio richiederà un nuovo falò di confronto, il tutto dopo che le due precedenti richieste sono andate a vuoto. A sorpresa, sempre secondo l'indiscrezione emersa in queste ore, sarà Alessio a lasciare Sonia sostenendo di non aver mai detto nulla di grave su di lei e sul loro rapporto.

'Alessio deciderà di mollare Sonia Mattalia'

Nella terza puntata di Temptation Island ci sarà spazio ancora una volta per la coppia formata dai due avvocati, Alessio e Sonia Mattalia. Ad anticipare ciò che succederà nel nuovo appuntamento è il portale Dagospia, secondo cui sarà Alessio a richiedere per l'ennesima volta un falò di confronto a Sonia. A differenza delle due precedenti occasioni, quando a turno uno dei due non si era presentato, questa volta il faccia a faccia ci sarà. Secondo le indiscrezioni, Alessio non si mostrerà pentito per le dure parole dette nei riguardi della fidanzata e del loro rapporto già nel corso della prima puntata ('Le ho fatto la proposta di matrimonio per gratitudine, non sono sicuro di averla mai amata') e, a sorpresa sarà proprio lui a lasciare definitivamente la compagna.

È davvero finita tra Alessio e Sonia Mattalia?

Secondo Dagospia, Alessio sosterrà di non aver detto nulla di grave contro la fidanzata ma il pubblico potrebbe pensare che la sua sia solo una mossa per vendicarsi. La compagna infatti gli ha impedito di vivere appieno l'esperienza del reality chiamando il primo falò a distanza di due giorni dall'inizio delle registrazioni.

Sempre il portale di Roberto D'Agostino anticipa che potrebbe esserci un altro colpo di scena riguardante la coppia di avvocati, visto che la loro avventura a Temptation Island non si sarebbe conclusa con questo addio. Da giorni sul web, circolano voci secondo cui una delle fidanzate avrebbe scoperto di essere incinta proprio durante le registrazioni e in molti sospettano che la fidanzata in questione sia proprio Sonia.

Temptation Island raddoppia: in onda sia il 23 che il 24 luglio

Il successo di Temptation Island ha spinto Mediaset a raddoppiare l'appuntamento con il reality dei sentimenti a partire dal prossimo 23 luglio. Da quella data, Temptation andrà in onda sia il mercoledì che il giovedì con la quarta e la quinta puntata.

Il sesto e il settimo e ultimo appuntamento verranno invece trasmessi rispettivamente il 30 e il 31 luglio.