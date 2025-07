In queste ore, Nathaly Caldonazzo ha fornito una retroscena legata a Temptation Island . Nel dettaglio, la showgirl ha spiegato cosa accade quando uno dei due partecipanti richiede un falò di confronto anticipato e l'altro decide di non presentarsi: "Dopo il falò di confronto, ti chiudono in una stanza e ci devi stare finché non finisce tutto il programma".

Il retroscena

Durante la prima puntata di Temptation Island, Sonia M. ha richiesto il falò di confronto anticipato ad Alessio ma lui ha deciso di non presentarsi. Nella seconda puntata, il protagonista è tornato sui suoi passi ma questa volta a non presentarsi al falò è stata la sua partner.

Dunque Alessio è stato costretto ad andare in albergo, mentre la sua fidanzata all'insaputa del suo partner ha avuto la possibilità di restare nel villaggio delle ragazze come "consigliera".

In un video Nathaly Caldonazzo ha fornito una retroscena sul programma che non tutti sapevano: "Caro Alessio, tu non lo sai. Ma quando ti chiudono dentro quella stanza tu ci devi stare finché non finisce tutta Temptation Island ".La showgirl ha poi aggiunto che in stanza non si può guardare la tv così come non si torna in possesso del proprio smartphone. I partecipanti hanno esclusivamente la possibilità di uscire dalla telecamera per 30 minuti al giorno e sorvegliati da un membro dello staff di Temptation Island.

Caldonazzo ha partecipato al docu reality di Canale 5 nel 2019 in coppia con il fidanzato dell'epoca Andrea Ippoliti: dal programma la coppia è uscita separatamente, poiché Andrea aveva instaurato un rapporto speciale con una delle tentatrici al punto da frequentarla per alcune settimane anche dopo l'esperienza televisiva nonostante la grande differenza d'età tra i due.

Il regolamento del programma

Le coppie che decidono di mettere alla prova i loro sentimenti devono rispettare un regolamento.

In primis non devono avere figli in comune e non devono essere sposati. Inoltre per tutta la messa in onda di Temptation Island, le coppie non possono farsi vedere in pubblico fino alla fine del programma.

Anche sui social prima di tornare ad essere attivi, i protagonisti devono attendere la puntata che riguarda l'esito delle coppie "un mese dopo". Il mancato rispetto del regolamento potrebbe comportare una penale nei confronti del partecipante.

Temptation Island: spoiler 3^ puntata

Giovedì 17 luglio su Canale 5 verrà trasmessa la terza puntata di Temptation Island.

Antonio andrà in crisi nel vedere la sua fidanzata sempre più vicina ad un single , anche Marco non gradirà vedere Denise sempre più in sintonia con il single Flavio. Rosario scoppierà a piangere dopo aver visto un video riguardante la sua compagna Lucia. Inoltre ci saranno importanti novità anche su Sonia M. e Alessio.