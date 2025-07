Terminata la seconda puntata di Temptation Island, è stato mandato in onda un breve spoiler di quello che accadrà nella terza puntata. Antonio Panico avrà una vera e propria crisi, al punto da iniziare a correre per tutta la spiaggia e gettarsi a terra in lacrime. Parlando con Rosario, il protagonista inizierà ad urlare: "Ero io il problema. Hai capito, ero io il problema".

Antonio Panico furioso con Valentina

Durante la terza puntata, Valentina spiegherà alle altre ragazze del villaggio di essere lusingata per le attenzioni ricevute da uno dei tentatori.

Vedendo la sua partner sempre più vicina al single, Antonio Panico avrà una vera e propria crisi di nervi. Dunque il protagonista inizierà a correre per tutto il villaggio e finirà in spiaggia, dove si getterà per terra in lacrime. Raggiunto da Rosario Guglielmi, il partner di Valentina inizierà ad urlare e criticare la sua compagna: "Ero io il problema. Hai capito, ero il problema". Il compagno d'avventura cercherà di tranquillizzarlo e farlo ragionare, ma Antonio continuerà ad accusare la propria fidanzata di avergli mancato di rispetto.

A questo punto non è escluso che il protagonista non decida di chiedere un falò di confronto anticipato, visto che già nella precedente puntata aveva iniziato a preparare la valigia.

Il percorso della coppia

In occasione della prima puntata di Temptation Island, Panico aveva già minacciato di abbandonare il programma per via di uno sfogo di Valentina. Quest'ultima ha sostenuto di provvedere lei a tutte le spese per la casa, mentre Antonio non ha mai fatto nulla se non mettere la firma sul finanziamento di un'auto nuova per poi rinfacciarglielo in ogni discussione.

A scrivere al programma è stata Valentina perché non si fida del fidanzato. Nel video di presentazione la protagonista ha spiegato di aver pizzicato Panico a chattare di notte con altre ragazze.

Temptation Island: cos'è successo nella seconda puntata

Per quanto riguarda la seconda puntata andata in onda giovedì 10 luglio su Canale 5, Alessio ha deciso di presentarsi al falò di confronto con Sonia M.

ma quest'ultima stavolta ha deciso di non accettare il confronto. Valerio invece ha visto un video della sua fidanzata in cui quest'ultima dice di essersi più volte appartata in luoghi isolati con dei ragazzi. Anche Marco ha visto un video in cui la fidanzata Denise lo critica ed è sempre più vicina al single Flavio. Simone invece parlando con i suoi compagni d'avventura ha rivelato che essendo un personal trainer è solito fantasticare in palestra ed è capito di aver messo in pratica qualche sua fantasia, lasciando intendere di aver tradito la sua compagna Sonia.