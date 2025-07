Le nuove puntate di Un Posto al Sole in onda su Rai 3 da lunedì 21 a venerdì 25 luglio promettono emozioni e colpi di scena. Michele sarà sempre più convinto che il sogno con Agata contenga la chiave per risolvere il mistero della scomparsa di Assane. Determinato a scoprire la verità, sfiderà il destino e si impegnerà per indirizzare le indagini della polizia nel luogo in cui ritiene sia stato seppellito il corpo. Nel frattempo Viola si troverà ad affrontare una conversazione difficile con Eugenio riguardo a un viaggio a Milano per un'operazione, mentre Roberto e Marina osserveranno con crescente preoccupazione le scelte discutibili di Gagliotti come amministratore delegato.

Michele e la ricerca disperata di Assane

Michele non potrà ignorare il messaggio che crede di aver ricevuto in sogno da Agata. La sua determinazione lo porterà a compiere un passo azzardato per verificare se il corpo di Assane sia davvero nel luogo indicato dal sogno. Nonostante le preoccupazioni di Silvia e Rossella, Michele sarà deciso a portare avanti le sue indagini, fino a quando, grazie al supporto di Damiano, le autorità inizieranno ufficialmente le ricerche. Tuttavia i dubbi sulla sanità mentale di Michele non faranno che aumentare, gettando un'ombra sulla sua ostinazione.

Viola ed Eugenio: un viaggio che divide

Mentre i problemi di Michele si intensificano, Viola cercherà di sostenere Eugenio, proponendogli di accompagnarlo a Milano per un'operazione.

Tuttavia la reazione di Eugenio sarà del tutto inaspettata e lascerà Viola profondamente turbata. Nel frattempo Roberto e Marina si troveranno a fronteggiare la gestione di Gagliotti, il nuovo amministratore delegato, le cui scelte sembrano minare la stabilità dei cantieri. Questa situazione metterà a dura prova la loro pazienza e li costringerà a cercare una soluzione per limitare i danni che le decisioni di Gagliotti potrebbero causare.

Recap delle puntate di Un Posto al Sole dal 3 luglio all'8 luglio

Nelle scorse puntate di Un Posto al Sole, andate in onda dal 3 all'8 luglio, Giulia e Luca sono tornati da una visita a una struttura di lungo degenza che non li ha convinti, pensando di avere ancora tempo prima che la malattia di Luca peggiorasse, ma la tranquillità si è infranta bruscamente.

Rossella si è trovata faccia a faccia con Daniele Fusco e ha dovuto affrontare quella difficile situazione, mentre Viola ha vestito inaspettatamente i panni di insegnante con Damiano.

Ornella si è mostrata sempre più preoccupata per Eugenio, la cui salute è peggiorata improvvisamente. Intanto Marina ha cercato di convincere Chiara a rompere l'accordo con Gagliotti, proprio mentre i soci dei Cantieri si sono preparati a eleggere un nuovo amministratore delegato: Gennaro è diventato amministratore grazie al voto di Chiara e ha deciso di estromettere Roberto e Marina dalle decisioni operative. Michele, superato il confronto con Agata, si è sentito pronto a riprendere la sua inchiesta contro i Gagliotti con il supporto di Elena e della radio, e ha celebrato anche il ricordo del padre Ettore nel trentennale della morte.

Micaela ha accettato di nuovo la sfida di Gabriela, puntando sulle sue nuove abilità di danza, anche se Serena ha creduto che ci fossero altri ambiti più importanti in cui la sorella avrebbe dovuto migliorare. Samuel, conteso tra due donne, si è mostrato di ottimo umore. Mentre Viola e Damiano hanno iniziato a pensare alle vacanze, Luca ha vissuto un momento di profondo sconforto per un nuovo segnale del peggioramento della sua malattia. Infine Marina e Ferri hanno dovuto subire la nuova arroganza di Gennaro, mentre Michele ed Elena si sono mostrati determinati a portare avanti la loro battaglia contro Gagliotti.