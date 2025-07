Viola sarà molto preoccupata per Eugenio che peggiorerà e dovrà sottoporsi a un delicato intervento nelle puntate di Un posto al sole dal 7 all'11 luglio.

Le anticipazioni rivelano che la profonda apprensione di Viola farà riemergere il forte legame che la unisce a Nicotera. Nel frattempo, Gennaro salirà al potere ai Cantieri e metterà in un angolo Marina e Roberto, costretti a subire la sua arroganza. A complicare le cose arriverà Alberto che si divertirà a punzecchiare Ferri che lo aggredirà e rischierà una denuncia.

Gennaro nuovo amministratore delegato

Le anticipazioni di Un posto al sole raccontano che Eugenio avrà un malore preoccupante e finirà in ospedale. L'uomo minimizzerà, ma Ornella non prenderà alla leggera la vicenda e si dimostrerà che aveva ragione. Pochi giorni dopo, infatti, la salute di Eugenio peggiorerà improvvisamente e questo metterà in allarme anche Viola.

Quest'ultima sarà impegnata a progettare le vacanze estive con Damiano, ma la situazione non le permetterà di vivere il tutto serenamente. La forte apprensione di Viola per Eugenio rivelerà il grande legame che la unisce ancora al suo ex marito. Nel frattempo, in ospedale proseguiranno le indagini per capire come aiutare al meglio Nicotera che dovrà sottoporsi a un delicato intervento di bypass.

Sapere che Eugenio dovrà operarsi aumenterà in Viola i sensi di colpa nei suoi confronti. Nel frattempo, per Roberto e Marina le cose si metteranno molto male con l'ingresso di Chiara in società. La signorina Petrone, infatti, si alleerà con Gennaro e questo farà in modo che Gagliotti diventi amministratore delegato dei Cantieri Palladini. Lo scopo del nuovo arrivato al potere sarà quello di estromettere Marina e Roberto da ogni decisione.

Roberto e Marina nei guai

Nelle puntate di Un posto al sole dal 7 all'11 luglio, Marina e Roberto saranno costretti a subire l'arroganza di Gennaro. La situazione, già molto tesa, peggiorerà drasticamente quando Alberto provocherà Ferri che lo aggredirà sfogando su di lui la rabbia accumulata.

Un'eventuale denuncia da parte di Palladini farà preoccupare Marina che non si arrenderà e farà di tutto per escogitare un modo per mettere i bastoni tra le ruote a Gennaro. Nel frattempo, Michele porterà avanti le sue indagini su Gagliotti, ma deciderà di appoggiarsi a Elena e alla radio, lasciando perdere l'aiuto di Agata. Saviani farà vincere la razionalità, ma Agata sarà certa di conoscere la verità sulla scomparsa di Assane e si sentirà sempre più vicina al suo obiettivo. Non mancherà lo spazio dedicato alle trame più leggere che vedranno protagonista Samuel, conteso tra Gabriela e Micaela.

Viola tornerà con Eugenio?

La situazione sentimentale di Viola sembrerebbe ormai chiarita da tempo, visto che ha una relazione stabile con Damiano.

Tuttavia, restano ancora dei dubbi e la salute di Eugenio potrebbe risvegliare in Viola l'amore per il suo ex marito. Negli ultimi mesi, Damiano ha proposto a Viola la convivenza, ma lei lo ha deluso con un rifiuto. La ragazza ha spiegato a Ornella che a frenarla è il lavoro pericoloso che Renda svolge in polizia, ma dietro potrebbero esserci motivazioni più profonde. Tempo fa Eugenio ha dichiarato a Viola di amarla ancora e lei è stata molto turbata dalle sue parole. La giovane insegnante non ha rifiutato categoricamente Nicotera, ma è stata vaga e non ha più voluto affrontare questo discorso. Il ricovero di Eugenio potrebbe portare Viola a fare chiarezza dentro di sé.