Claudia Ruffo, che in Un posto al sole interpreta Angela Poggi, ha recentemente rilasciato alcune dichiarazioni in merito a un suo possibile ritorno nel cast della storica soap partenopea.

L'attrice si è sposata di recente con l’imprenditore Rocco Pierri a Capri e, in occasione dell’evento, ha risposto ad alcune domande sul suo futuro professionale. In un’intervista a Nuovo Tv, ha rivelato di aver preso parte a un nuovo progetto che andrà in onda prossimamente su Rai 1, ma ha anche aggiunto di essere sempre aperta a un eventuale ritorno a Un posto al sole.

In arrivo molte sorprese per il trentennale di Un posto al sole

È importante ricordare che quest’anno ricorre il trentennale di Un posto al sole e gli sceneggiatori stanno preparando più di una sorpresa per il pubblico, tra cui l'ingresso nel cast di Whoopi Goldberg. Questo clima di celebrazioni e colpi di scena potrebbe essere l'ideale per reintrodurre personaggi storici come Franco e Angela. Del resto, il pubblico non ha mai dimenticato questa coppia e proprio per questo il loro ritorno avrebbe un forte impatto emotivo.

Claudia Ruffo, in merito alla questione Un posto al sole, si è mostrata molto possibilista, lanciando una dichiarazione d'amore per la soap che l'ha resa celebre: "Mi manca tanto!

Ormai Un posto al sole, dopo trent’anni, è come una famiglia. Finché Un posto al sole andrà avanti e il mio personaggio avrà spazio, è difficile che ci sia una chiusura definitiva. Per il pubblico, Angela si trova in Sicilia per lavoro da un anno e mezzo. La porta è aperta".

Il dilemma del ritorno di Franco e Angela

Sul possibile ritorno della famiglia, va però fatta una riflessione. Anche Peppe Zarbo, che interpreta Franco, si è detto disponibile a tornare, pur sottolineando la volontà di dare un epilogo al suo personaggio. L’attore ha più volte dichiarato di aver concluso quel ciclo della sua vita e di volersi dedicare ad altri progetti come produttore. Quindi potrebbe rientrare per mettere la parola fine per sempre al suo personaggio.

Al contrario, Claudia Ruffo continua a lavorare come attrice e non ha mai interrotto del tutto il legame con Un posto al sole. Come conferma lei stessa: "Non è escluso. Comunque, nel frattempo, ho fatto altro: ad aprile ho terminato le riprese di una nuova fiction in quattro puntate per Rai 1. Ma non chiedetemi di più".

Va inoltre considerata la giovane Sofia Piccirillo, interprete di Bianca. La difficoltà maggiore risiede nel fatto che il rientro di Angela e Bianca risulterebbe poco credibile in assenza di Franco. Per giustificare un simile scenario, gli autori dovrebbero ideare una svolta narrativa coerente. Una delle ipotesi potrebbe essere far morire Franco, anche se il pubblico preferirebbe immaginarlo lontano piuttosto che deceduto.

Un epilogo da eroe, magari con un gesto di sacrificio per salvare qualcuno, sarebbe comunque degno del personaggio. Tuttavia, si tratta di una scelta dolorosa che gli autori dovranno valutare con attenzione.

Angela e Bianca torneranno senza Franco?

L'assenza di Peppe Zarbo rappresenta un ostacolo al rientro stabile di Angela e Bianca. Sarebbe difficile giustificare la loro presenza fissa alla Terrazza senza di lui. Tuttavia, in occasioni speciali come le vacanze, le due potrebbero tornare temporaneamente, mentre Franco resterebbe in Sicilia.

Angela potrebbe anche rientrare per brevi periodi legati al lavoro. Per un ritorno effettivo nel cast, sarà comunque necessario trovare una soluzione narrativa credibile. E non è escluso che possa accadere.