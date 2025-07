Oggi, martedì 1° luglio, Lorenzo Pugnaloni ha postato un video su Instagram nel quale ha parlato di quello che starebbe accadendo tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara. Secondo il blogger, tra il tronista e la corteggiatrice di Uomini e donne ci sarebbe più di una semplice crisi, e il motivo sarebbe da ricercare nelle presunte ambizioni televisive del barbiere. Stando a quello che ha raccontato l'esperto di gossip, il 29enne sarebbe entrato a far parte della stessa agenzia di Alfonso Signorini, e questo potrebbe favorire la sua partecipazione al Grande Fratello.

Le parole dell'esperto sulla coppia

"Oggi parliamo di Gianmarco e Cristina. Dopo il freddo degli ultimi giorni, la voglia assurda di fare serate, ma non di chiarire, ha preso il sopravvento. Dalla regia mi aggiornano che lei su TikTok avrebbe messo diversi like a commenti che parlano della coppia al passato. La gente si chiede, quindi è finita?", inizia così il discorso che Lorenzo Pugnaloni ha fatto su quello che starebbe accadendo ultimamente tra Steri e Ferrara.

Tra il tronista e la corteggiatrice di Uomini e donne, infatti, sarebbe calato il gelo da quando lui si è concesso una vacanza con gli amici in Spagna, e anche al suo rientro la fidanzata avrebbe avuto un atteggiamento piuttosto glaciale nei suoi confronti.

"Come mai non rompono il silenzio dicendo l'amara e cruda verità? Può accadere che una coppia si lasci, ma dopo essersi vissuti un minimo.

In questo caso non c'è stato neanche il tempo. Altre coppie sono durate 24 ore, ma almeno l'hanno detto subito senza paura che il castello cadesse da un momento all'altro", ha proseguito l'esperto sul suo profilo Instagram.

Indizio sul possibile futuro nella casa del Grande Fratello

Nell'analisi che ha fatto della coppia che si è formata all'interno degli studi di Uomini e donne lo scorso maggio, Pugnaloni ha aggiunto un particolare che potrebbe confermare i rumor che sono circolati di recente sul futuro di Gianmarco in televisione.

"Gianmarco non ha fatto in tempo a uscire dallo studio che ha già scelto un'agenzia, ma non una qualsiasi. Ha scelto un'agenzia televisiva, che è la stessa di Alfonso Signorini.

La gente si chiede, lo vedremo al Grande Fratello? Tutto può succedere, ma per me non sarebbe un programma per lui perché non innescherebbe nessuna dinamica se non entrare da single e creare la solita coppietta", ha concluso l'esperto sul suo canale social.

Il ragazzo è convinto che la storia tra Gianmarco e Cristina non durerà, anzi secondo lui potrebbe essere già finita, ma i due non lo starebbero dicendo per non perdere i consensi che hanno acquisito dopo la messa in onda della scelta.

Weekend con le amiche per Cristina

Gianmarco e Cristina non si espongono sul loro rapporto, però si è saputo che lo scorso weekend non erano insieme.

La corteggiatrice di Uomini e donne, in particolare ha postato su Instagram foto e video delle gite in barca che ha fatto con le amiche, tra risate e momenti di svago.

Steri, invece, sabato sera ha fatto una serata come ospite in discoteca e si è fatto accompagnare da Enzakkione e da altri amici.