Non accennano a placarsi le indiscrezioni sulla relazione tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, soprattutto quelle che li vorrebbero in profonda crisi da più di una settimana. Un video che la corteggiatrice di Uomini e donne ha postato su Instagram, ad esempio, da alcuni utenti è stato considerato perfetto per un suo possibile ritorno in televisione a settembre o come tronista o come concorrente del Grande Fratello.

Il pensiero degli utenti social su Cristina

Per ora Gianmarco e Cristina non hanno ancora parlato, ma sul web c'è chi dà quasi per scontato che a breve annunceranno la rottura.

Dopo un mese sempre insieme, infatti, il tronista e la corteggiatrice di Uomini e donne si sono allontanati e i segnali che arrivano dai loro profili social sarebbero tutt'altro che rassicuranti.

Ferrara ha passato lo scorso weekend in barca con le amiche, mentre Steri è stato ospite di una discoteca e si è fatto accompagnare dall'amico Enzakkione e da altri ragazzi del suo gruppo; questo non ha fatto altro che alimentare i dubbi di chi ipotizza che la coppia sarebbe in crisi o addirittura già vicina ad un addio definitivo.

Lunedì, inoltre, Cristina ha pubblicato su Instagram un video nel quale ha inserito alcuni momenti del suo fine settimana e sui social c'è chi l'ha interpretato come un "presagio" di quello che potrebbe accadere alla ragazza dopo l'estate.

Le possibilità televisive di Cristina

Il video che Cristina ha condiviso con i suoi follower, ha dato il via ad una serie di supposizione su quello che potrebbe succedere nella sua vita, soprattutto se dovesse lasciarsi con Gianmarco.

"Questo video è la presentazione per il trono o per il GF a settembre", ha scritto un'utente di X dopo aver visto l'ultimo post Instagram della corteggiatrice di Uomini e donne.

Questo messaggio ha ottenuto quasi 500 "mi piace", il che significa che sui social sono in tanti a pensare che il futuro di Ferrara potrebbe essere in televisione, per la precisione su Canale 5.

"Con lei e Martina (De Ioannon) nel cast potrei guardare la diretta 24 ore su 24", "Questo video sarebbe perfetto sia per U&D che per il GF, e con lei li guarderei entrambi", "Magari", "Va bene tutto, anche il Grande Fratello", "Io potrei manifestare pur di rivederla", "Vero, sarebbe perfetto per tutti e due i programmi", hanno commentato altri fan della ragazza di origini salernitane.

Il Grande Fratello 'pesca' da Uomini e donne

Negli ultimi giorni alcuni protagonisti dell'edizione 2024/2025 di Uomini e donne sono stati accostati al Grande Fratello, ovviamente per il ruolo di concorrenti della stagione che debutterà a metà settembre su Canale 5.

Indiscrezioni tutte da confermare, infatti, sostengono che a varcare la soglia della porta rossa potrebbero essere Martina, Gianmarco e Raul (l'ex della tronista), e in un secondo momento potrebbero subentrare anche gli attuali compagni di De Ioannon e Steri, ovvero Ciro e Cristina.