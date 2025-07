Gennaro Gagliotti sarà in guai molto seri nei prossimi episodi di Un posto al sole. L'imprenditore agricolo, come rivelano le anticipazioni relativi alle puntate in onda dal 28 luglio al 1° agosto potrebbe perdere tutto e finire in prigione in seguito al ritrovamento del cadavere di Assane. Nel frattempo, Marina cercherà di portare Antonietta, la consorte dell'uomo, dalla sua parte mentre Guido e Mariella si lasceranno andare alla passione, ma saranno molto confusi circa il significato di quanto accaduto tra loro.

Un posto al sole, trame 28 luglio-1° agosto: Gennaro tenta di far cadere la colpa su Okoro

Michele, dopo aver seguito le indicazioni che Agata gli ha dato in sogno, parlerà con Damiano e riuscirà a convincerlo a cercare Assane nel luogo da lui indicato. Le ricerche daranno esito positivo e come si evince dalle trame degli episodi Un posto al sole in onda dal 28 luglio al 1° agosto, il cadavere del povero bracciante verrà ritrovato e ciò farà si Gennaro Gagliotti si ritrovi in guai seri e Marina e Roberto penseranno di potersi liberare finalmente di lui. In tutto ciò, Michele, ovviamente, continuerà la sua battaglia contro l'imprenditore agricolo, il quale, cercherà di far cadere ogni responsabilità su Okoro, in modo tale da evitare la possibile galera.

Tuttavia, il suo braccio destro, questa volta, potrebbe non assecondarlo e lasciarlo a suo destino. Nel frattempo, Ornella e Raffaele sembreranno preoccupati per il distacco sempre più crescente tra Viola e Damiano ed inoltre il portiere di Palazzo Palladini sentirà la mancanza di Renato, il quale spenderà molte energie in una frequentazione virtuale.

Gagliotti devia i sospetti su Okoro

Rosa, dopo alcuni tentennamenti, accetterà la proposto di Giulia, ma questa scelta potrebbe portarle dei problemi in un altro ambito della sua vita. Nel frattempo, Micaela avrà un confronto molto acceso con Filippo ed in seguito ad un inaspettato confronto con Pasquale, si ritroverà a fare un'analisi introspettiva.

Subito dopo, provando fastidio per il comportamento del maestro di ballo, prenderà una decisione del tutto inattesa. Poco dopo, Michele, su consiglio delle persone che ama, prenderà una decisione importante prendendo le distanze dal caso di Assane mentre Gagliotti riuscirà nel suo intento di sviare i sospetti su Okoro. Tuttavia, la situazione potrebbe aggravarsi nuovamente a causa della sua sconfinata attrazione per le belle donne. Più tardi, Rosa e Pino si trasferiranno momentaneamente alla Terrazza ed avranno così modo di riflettere sulla loro relazione.

Guido e Mariella si lasciano andare alla passione

Mariella e Guido affronteranno i loro sentimenti mentre Cerruti avrà il timore che la sua amica possa subire una nuova delusione.

I due, però, si ritroveranno sempre più vicini e si lasceranno andare alla passione, ma saranno in contrasto sul significato del loro riavvicinamento. Nel frattempo, Michele sarà preoccupato di dover riferire alla polizia come ha scoperto il luogo in cui si trovava il cadavere di Assane mentre Rosa e Pino, grazie all'aiuto di Raffaele, capiranno che è arrivato il momento di trovare un nuovo equilibrio nella loro relazione ed in seguito la Picariello si trasferirà con il figlio da Giulia per darle una mano con Luca. Poco dopo, Alberto andrà a trovare Luca per parlargli del rapporto con Gianluca che è di recente tornato a Napoli in circostanze misteriose. Infine, Marina seguirà Gagliotti e lo coglierà in flagrante mentre tradisce per l'ennesima volta Antonietta e così deciderà di incontrarla per mostrarle le prove del tradimento del consorte con la speranza che si allei con lei e l'aiuti a farlo fuori dai Cantieri.

Un posto al sole, Antonietta manda in prigione suo marito Gennaro? Ipotesi nuove trame

Marina, come detto, cercherà la complicità di Antonietta mostrandole le foto del nuovo tradimento di Gennaro a suoi danni e questa volta potrebbe riuscire nel suo intento. La donna, infatti, potrebbe finalmente avere un moto d'orgoglio e decidere di mettere fine al suo matrimonio e non solo visto che potrebbe testimoniare contro il consorte nella vicenda di Assane. Antonietta, infatti, è a conoscenza del fatto che è stato lui a dare ordine ad Okoro di liberarsi del bracciante che stava collaborando con Michele alla sua inchiesta sul caporalato e potrebbe usarla come arma contro di lui.