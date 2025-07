Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano l’arrivo di una star hollywoodiana nella soap partenopea. Whoopi Goldberg, infatti, prenderà parte alle prossime puntate, in onda tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026 su Rai 3. Il personaggio interpretato dall’attrice statunitense si recherà a Napoli per acquistare una barca ai Cantieri Flegrei, entrando così in contatto con Marina e Roberto. Inoltre, la nuova arrivata avrà a che fare con Raffaele, che le farà da guida turistica per le vie della città. Tuttavia, ci sarà spazio anche per scoprire la vera motivazione che spingerà la donna a recarsi nel capoluogo campano: sarà alla ricerca di una persona.

Il personaggio di Whoopi Goldberg vuole acquistare una barca

Non sono state diffuse molte informazioni sul ruolo che interpreterà Whoopi Goldberg in Un posto al sole, e non è stato ancora svelato il nome del personaggio. Tuttavia, sono stati anticipati alcuni dettagli sulla storyline pensata per l’attrice internazionale: arriverà a Napoli per acquistare una barca ai Cantieri Flegrei Palladini. Roberto Ferri e Marina Giordano dovranno quindi impegnarsi per soddisfare la loro nuova cliente. Nel frattempo, Raffaele avrà modo di conoscere la donna, alla quale farà da Cicerone per le vie della città. Nelle ultime settimane era trapelata anche una notizia interessante riguardo a una storia d’amore per il personaggio interpretato da Whoopi Goldberg, ma non è stato chiarito se il fortunato sarà proprio Raffaele che, va ricordato, è sposato con Ornella Bruni.

Potrebbe quindi trattarsi di un flirt con un altro personaggio single, come Renato Poggi, ma non vi è alcuna certezza.

Whoopi Goldberg a Un posto al sole: il suo personaggio cerca qualcuno a Napoli

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che la vera motivazione che porterà il personaggio di Whoopi Goldberg a Napoli non sarà legata al semplice acquisto della barca, bensì a una ricerca personale. La donna, infatti, si recherà nel capoluogo campano per cercare qualcuno. Al momento, però, non è stato svelato chi avrà un legame con la misteriosa straniera. Emergono, infine, alcune curiosità sulle scene che vedranno protagonista l’attrice: saranno infatti girate sia in inglese che in italiano.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Agata è stata investita

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole andate in onda su Rai 3, Agata è stata investita nell’agro aversano dopo essere stata accerchiata dai braccianti di Gennaro Gagliotti. Michele ha scoperto quanto accaduto alla signora Rolando e ha sospettato che dietro l’incidente automobilistico ci fosse lo zampino di Gagliotti.

Successivamente, Michele ha sognato Agata, che ha iniziato a inviargli dei messaggi durante il sonno riguardanti Assane.