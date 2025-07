Nelle ultime settimane, Giorgia Gianetiempo, che in Un posto al sole interpreta Rossella, si è detta esasperata dalle continue bufale che continuano a circolare sul suo conto. C'è stata prima la notizia di una presunta rottura con il fidanzato Luca Turco, poi le voci su un imminente matrimonio e infine la falsa gravidanza.

Tutto, ovviamente, inventato di sana pianta. L’articolo che avrebbe dovuto parlare di lei nemmeno affrontava l’argomento. L’attrice ha espresso pubblicamente il suo disappunto, stanca di vedere la propria vita privata usata come esca per ottenere clic facili.

Le pagine false su Un posto al sole invadono Facebook

Negli ultimi mesi sono apparse decine di pagine Facebook dedicate a Un posto al sole, tutte con nomi simili tra loro. A un primo sguardo sembrano fan page autentiche, con riferimenti a “Upas” o ai nomi dei personaggi più amati. In realtà non c’è traccia di veri appassionati. Dietro queste pagine si nasconde un sistema automatizzato che intercetta i post più cliccati e li replica senza alcun criterio, rispetto o verifica. Che il contenuto arrivi da una fonte ufficiale o da un semplice utente poco importa: se funziona, viene copiato e rilanciato ovunque.

Quando non ci sono notizie da copiare, si passa direttamente all’invenzione. Tra le vittime più recenti ci sono Luisa Amatucci (Silvia), data per malata e in uscita dalla soap a causa di un tumore, Lucio Allocca (Otello), dato per morto senza alcuna conferma, e ancora una volta Giorgia Gianetiempo, presentata come novella sposa, vicina alla rottura e poi incinta attraverso un fotomontaggio con tanto di ecografia falsa.

Post sensazionalistici che fanno leva sull’emotività, collezionano like e commenti e si diffondono rapidamente. A chi li crea, non interessa se la notizia sia vera o meno.

Giorgia Gianetiempo esasperata dalle fake news: 'Perché inventare cose che non esistono?'

Giorgia Gianetiempo e Luca Turco, molto amati dal pubblico per i ruoli di Rossella e Niko in Un posto al sole e uniti anche nella vita reale, sono tra i bersagli preferiti delle fake news. Negli ultimi giorni si è parlato prima di una presunta crisi, poi di nozze imminenti e infine di una gravidanza. Tutto completamente inventato, senza alcun fondamento, e questo ha esasperato Giorgia Gianetiempo.

L'attrice ha scelto di rispondere direttamente, lasciando un commento sotto il post che riportava la notizia falsa.

Ha scritto che non è incinta, non deve sposarsi e non si è lasciata con Luca Turco. Il suo sfogo ha raccolto il sostegno di molti fan indignati, ma non è bastato a fermare la diffusione della bufala. Ecco la sua risposta: "Ma anche basta. Perché inventare cose che non esistono. Non sono incinta, non mi devo sposare e non ci siamo lasciati."

La trappola delle fake news: dai personaggi agli attori

Le fake news non colpiscono solo attori e attrici: spesso prendono di mira anche le trame. Così si leggono notizie su personaggi morti, arrestati o scomparsi, con titoli ingannevoli che confondono i fan. Certo, in questo caso si parla di finzione, ma il risultato è un corto circuito dell'informazione, dove non è più chiaro cosa sia vero e cosa no.

Il punto resta sempre lo stesso: perché sforzarsi di dare notizie vere, se quelle false funzionano di più?

Molti utenti, purtroppo, cadono nella trappola e condividono contenuti falsi senza verificarne la fonte. Le pagine responsabili vengono spesso chiuse, ma rinascono poco dopo con nomi simili e lo stesso schema. L’unica difesa efficace è segnalare e diffondere informazioni verificate. Solo così si può proteggere la credibilità di una serie storica come Un posto al sole e difendere i suoi protagonisti da un sistema di disinformazione sempre più aggressivo.