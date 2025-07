Nelle prossime puntate di Un posto al sole gli spettatori assisteranno a un riavvicinamento tra Guido e Mariella. Tutto avrò inizio quando quest’ultima chiederà al suo ex di trascorrere alcune notti a casa per tranquillizzare Lollo.

L’esperimento si rivelerà inizialmente un successo e, inoltre, Guido e Mariella sembreranno ritrovare la sintonia di un tempo. Tuttavia questa armonia potrebbe non durare a lungo. L’unico a mettere in guardia Mariella sarà il fidato Sasà, che cercherà di proteggerla dall’ennesima delusione.

Mariella preoccupata per Lollo chiede aiuto a Guido

Mariella non saprà più come affrontare l’inquietudine che il piccolo Lollo manifesta da giorni. Il bambino apparirà sempre più svogliato e nervoso, inoltre tornerà a bagnare il letto.

Mariella si confiderà con Cerruti e, quando gli rivelerà l’intenzione di chiedere a Guido di dormire qualche notte a casa con loro nella speranza di rasserenare il bambino, Salvatore reagirà con apprensione. A suo parere si tratta di un gesto rischioso, poiché Lollo potrebbe illudersi che i genitori stiano tornando insieme e rimanere ancor più deluso. Nonostante i dubbi dell’amico, Mariella sarà determinata a provarci, convinta che solo così potrà aiutare il figlio a ritrovare un po’ di serenità.

Guido e Mariella vicini per amore del figlio

Guido accetterà e si presenterà a casa con il suo trolley, accolto da un Lollo felice come non mai. Mariella faticherà a nascondere l’emozione e, il mattino seguente, i tre faranno colazione insieme come una vera famiglia.

Le speranze, però, si spegneranno in fretta: il bambino avrà un nuovo episodio notturno. Guido, pur dispiaciuto, cercherà di confortare Mariella sfiorandole la mano, un gesto capace di riaccendere qualcosa tra loro. Proprio in quell’istante sembrerà emergere una profonda intesa, forse il primo segnale di un possibile riavvicinamento.

Il pubblico di Un posto al sole non tifa più per Guido e Mariella

Gli sceneggiatori sono stati molto bravi a mostrare la rottura di questa coppia e questo significa che per farli riavvicinare dovranno inventarsi qualcosa in più di qualche sguardo di intesa.

La popolarità di Guido e Mariella come coppia è ai minimi storici e un loro riavvicinamento potrebbe non essere ben accetto.

In particolare, il pubblico non ce la fa più a perdonare Guido. Quest'ultimo non promette mai davvero, ma nemmeno chiude. Lascia spiragli, fa intravedere possibilità che non intende realizzare. È abile nel tenere tutto sospeso: non la sceglie, ma non la lascia libera. Così Mariella resta lì, aggrappata a quei pochi momenti in cui lui sembra sincero, in cui le sue attenzioni sembrano amore. Lei vuole crederci. Forse perché lo ama ancora, forse perché non vuole ammettere di aver perso tempo, dignità, sogni.

Il risultato è una prigione emotiva. Guido alimenta la speranza, senza mai darle basi.

Mariella combatte per qualcosa che, in fondo, esiste solo nei ricordi o nella sua testa. È un rapporto fatto di attese, ritorni e ferite. E ogni volta che lui riappare, lei spera che sia diverso. Ma non lo è mai.