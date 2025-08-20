Le anticipazioni sulle puntate iniziali de Il Paradiso delle signore 10 previste dall'8 settembre in poi su Rai 1 rivelano che Adelaide e Umberto si ritroveranno al centro della scena, pronti a discutere del caso Odile.
Verrà fuori che i due, prima delle vacanze estive, hanno stipulato un patto segreto legato proprio alla ragazza, al momento ignara del fatto che Umberto sia il suo vero padre.
Intanto Odile si ritroverà alla guida della Galleria Milano Moda e dovrà impegnarsi a scegliere un nuovo stilista: l'incaricato dovrà mettere in piedi una collezione in grado di far tremare il team del Paradiso.
Umberto e Adelaide hanno un patto segreto: come inizia Il Paradiso delle signore 10 su Rai 1
Dopo aver trascorso le vacanze estive in compagnia del suo amato Marcello, Adelaide rimetterà piede a Milano e si ritroverà a dover affrontare il suo ex Umberto.
Il commendatore le farà presente di aver preso una decisione importante legata a sua figlia Odile: vuole inserirla ufficialmente all'interno del suo testamento ereditario.
Una scelta inaspettata per la contessa, la quale però tirerà fuori il patto segreto che lei e Umberto hanno stipulato proprio prima dell'estate.
Di cosa si tratta? Al momento le trame non svelano ulteriori dettagli in merito, ma non si esclude che possa essere legato ai tempi e ai modi con cui confessare alla ragazza tutta la verità sul padre biologico.
Odile si ritrova al vertice del potere
Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 10, inoltre, rivelano che nelle puntate iniziali di questo nuovo capitolo Odile si ritroverà anche a prendere in mano le redini della Galleria Milano Moda.
La ragazza sarà al vertice del potere per volere dello stesso Umberto, pronto a rimpiazzare Tancredi, che ha deciso di lasciare Milano per un po' di tempo.
Una sfida non semplice per Odile che, per prima cosa, dovrà impegnarsi a cercare un nuovo stilista da inserire nel team del negozio.
Intanto Milano si ritroverà sempre più attraversata dal vento degli anni '60 che in città porterà nuovi capi di abbigliamento, il rock'n'roll e anche hippie come Johnny, il cugino chitarrista e capellone di Delia, che sogna di partire per poter girare il mondo.
Dal 25 agosto le repliche de Il Paradiso delle signore in daytime
In attesa dei nuovi episodi, dal 25 agosto e per le successive due settimane di programmazione, la Rai trasmetterà le repliche de Il Paradiso delle signore nella fascia pomeridiana.
La soap tornerà in onda dalle 16:00 alle 17:00 circa con gli ultimi dieci episodi della scorsa stagione, così da rinfrescare la memoria al pubblico in attesa delle puntate inedite previste dall'8 settembre in poi.