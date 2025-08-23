Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in programma nella settimana 1-5 settembre rivelano che Gennaro si ritroverà in serio pericolo, dopo essere stato vittima di una aggressione da parte di Roberto Ferri.

Il ricco imprenditore rischierà la vita, con i coniugi Ferri che si ritroveranno così al centro di un'indagine della polizia.

Damiano, invece, prenderà una decisione importante sul suo futuro professionale, lasciando Rosa affranta.

Gennaro si ritrova in pericolo: anticipazioni Un posto al sole 1-5 settembre

Tra Gennaro e Roberto si riaccenderà lo scontro nel corso dei prossimi episodi di Un posto al sole.

Dopo aver smascherato il piano di Marina, che ha cercato di incastrarlo per la morte di Assane coinvolgendo anche la moglie, Antonietta, Gennaro passerà alle manieri forti.

Roberto lo noterà nel momento in cui minaccerà la sua compagna Marina strattonandola con forza, e senza esitazione lo colpirà al volto con un pugno: Gennaro cadrà così al suolo privo di sensi.

Le sue condizioni di salute desteranno subito grande preoccupazione, con la polizia che inizierà ad indagare per scoprire la dinamica dei fatti.

Vinicio ritorna, Rosa disperata per Damiano

Per stare vicino al fratello, anche Vinicio deciderà di rientrare a Napoli: il ragazzo si ritroverà però a confrontarsi con due versioni differenti dei fatti.

Le anticipazioni di Un posto al sole dall'1 al 5 settembre, inoltre, rivelano che Damiano prenderà una decisione importante e al tempo stesso inaspettata in merito al suo futuro professionale.

La scelta del poliziotto, però, finirà per mettere a dura prova Rosa: la donna si mostrerà affranta (al momento le trame non chiariscono comunque di che cosa si tratti) e deciderà di intervenire per provare a convincerlo a tornare sui suoi passi.

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole tra Damiano e Rosa c'è stato un bacio

Le ultime puntate di Un posto al sole, prima della pausa estiva, hanno sancito un netto riavvicinamento tra Rosa e Damiano, tanto che tra i due è anche scattato un bacio.

Fu in particolare Damiano che, dopo un periodo complicato con la sua compagna Viola, si lasciò andare al momento di effusione, finendo per spiazzare la madre di suo figlio.

L'episodio ha messo in crisi Rosa: nonostante abbia deciso di partire con Pino per le vacanze estive, la ragazza non è infatti riuscita a non pensare a quel momento e alle emozioni che ne sono scaturite.