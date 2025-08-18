Le anticipazioni di Beautiful portano una lieta notizia per la famiglia Forrester. Nelle puntate in onda da lunedì 25 a domenica 31 agosto su Canale 5, Eric verrà dimesso dall'ospedale e, una volta rientrato a casa, confiderà a Ridge, Brooke e Donna di aver vissuto un'esperienza ultraterrena nella quale ha rivisto Stephanie. Nel frattempo, Brooke sarà felice per la vita sentimentale di R.J., ma non nasconderà la sua preoccupazione per la relazione tra Hope e Thomas.

Eric svela i dettagli dell'esperienza ultraterrena ai suoi cari

Le condizioni di salute di Eric Forrester miglioreranno, al punto che lo stilista potrà finalmente lasciare l'ospedale e tornare nella sua villa.

Parallelamente, Ridge confiderà a suo figlio Thomas di essere turbato per aver scelto di approvare le cure che hanno salvato la vita a Eric, poiché temerà che suo padre non avrebbe condiviso la sua decisione. Intanto, Eric, una volta a casa circondato dai suoi cari, ascolterà un discorso di benvenuto da parte di Carter. Inoltre, verrà spronato da Ridge a rivelare i dettagli dell'esperienza ultraterrena vissuta mentre era in coma. Il signor Forrester rivelerà quindi a Ridge, Brooke e Donna di aver visto Stephanie, che in quei momenti gli avrebbe detto di essere lì ad attenderlo.

Brooke è preoccupata per Hope

Nel frattempo, R.J. e Luna vivranno momenti romantici e la loro relazione proseguirà senza problemi.

Proprio l’unione dei due ragazzi non passerà inosservata agli occhi di Brooke, che sarà felice per la vita sentimentale di suo figlio, al punto da parlarne con entusiasmo con Ridge e Carter. Tuttavia, Logan sarà invece in apprensione per Hope, che continuerà a stare insieme a Thomas. Li e Poppy, invece, avranno una discussione durante la quale la ragazza verrà accusata di essere soltanto un’arrivista in cerca di un uomo ricco. Luna, intanto, assisterà alla lite e proverà in qualche modo a consolare sua madre, che le farà una rivelazione sconvolgente: vent’anni prima ha avuto una relazione con Bill Spencer.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Eric è stato operato d'urgenza

Nelle precedenti puntate di Beautiful andate in onda su Canale 5, Eric è stato ricoverato d’urgenza in ospedale, gettando i suoi familiari nello sconforto più totale.

Vista la gravità della situazione, la famiglia ha deciso di avvisare anche i parenti lontani. Thorne e Bridget sono quindi tornati immediatamente a Los Angeles per stare vicini al loro padre. Bridget, inoltre, essendo dottoressa, ha operato Eric al fianco di Finn nel disperato tentativo di salvargli la vita.