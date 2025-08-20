Le anticipazioni delle puntate di Beautiful che andranno in onda dal 24 al 30 agosto rivelano che Li sorprenderà la sorella Poppy a parlare al telefono con un uomo e la accuserà di essere una cacciatrice di dote. La dottoressa non sarà al corrente del fatto che l'uomo con cui Poppy sta flirtando è Bill Spencer.

Brooke preoccupata per Hope

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti gli episodi che verranno trasmessi su Canale 5 da domenica 24 a sabato 30 agosto prendono il via dal tentativo di Thomas di far comprendere a Hope che i suoi sentimenti non sono più di origine ossessiva.

Parlando delle accuse che Xander gli ha rivolto per l'uccisione di Emma, Thomas spiegherà di aver seguito Emma la notte dell'incidente ma di non essere stato lui la causa della morte della stagista. Dopo, lo stilista rinnoverà alla giovane Logan la proposta di matrimonio.

Luna e R.J. saranno sempre più uniti e complici. Brooke si rallegrerà del legame sentimentale del figlio minore ma non potrà fare a meno di confidare a Ridge di essere preoccupata per la vicinanza tra Hope e Thomas. Quando Brooke affronterà la figlia, quest'ultima le chiederà di non farle pressioni ma anche di non escludere la presenza di Thomas nella sua vita.

Eric dimesso dall'ospedale

Ridge, dopo aver parlato con Carter, rivelerà a Thomas di temere di aver sbagliato ad accanirsi nel far curare il padre ma il figlio lo rassicurerà poiché ha agito per il bene della famiglia.

Intanto, Finn e Steffy si diranno fortunati per essersi incontrati e la Forrester ribadirà il suo grazie al marito per aver salvato il nonno. Intanto, Eric migliorerà e scherzerà con Luna e R.J. che andranno a fargli visita, mentre lui sarà vicino alle dimissioni e felice di poter stare di nuovo con Donna.

Alla Forrester, Poppy andrà a fare visita alla figlia quando riceverà una telefonata di Bill. Poco dopo arriverà Li che noterà la complicità della sorella con un uomo al telefono e la accuserà di essere una cacciatrice di dote, ma non saprà che l'uomo in questione è Spencer. Poco dopo, Poppy confiderà a Luna che venti anni prima ha avuto una relazione con Bill. Quest'ultimo inviterà Poppy a 'Il Giardino' e i due balleranno trascinati dai ricordi del passato finendo per baciarsi.

Eric tornerà a casa e racconterà di aver incontrato Stephanie mentre era in coma percependo grande pace e amore.

Poi ringrazierà il figlio di poter vivere un nuovo inizio.

Wyatt lascia il cast

Dopo la pausa estiva, il pubblico italiano di Beautiful si prepara a dire addio ad un protagonista della longeva soap americana. Darin Brook che interpreta Wyatt Spencer lascia il cast. L'abbandono da parte dell'attore è avvenuto in America circa un anno fa.

Wyatt ha comunicato al padre di avere la necessità di cambiare aria e andare via da Los Angeles liberando di fatto la casa sulla spiaggia. Nessun riferimento alla sua relazione con Flo, per cui non è chiaro se la scelta di Wyatt sia legata a una delusione amorosa o se decida di partire con la fidanzata. Se si tratti di un addio definitivo o se sia un arrivederci non è chiaro, visto che la produzione della soap ha abituato il suo pubblico a ritorni improvvisi ed inattesi.