Le anticipazioni delle puntate americane di Beautiful, in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che Finn inizierà a sospettare della miracolosa guarigione di Liam Spencer (Scott Clifton) dopo un delicato intervento alla testa per rimuovere un tumore ritenuto inoperabile. Il medico scoprirà che la dottoressa Grace non ha mai registrato il caso nel reparto di neurologia. A quel punto Bill (Don Diamont) metterà la donna alle strette, scoprendo che la malattia di Liam era stata inventata per estorcere denaro.

Bill crede che Liam abbia un tumore inoperabile al cervello

Liam scoprirà di avere un tumore inoperabile al cervello. Bill non si arrenderà e accetterà che venga inserito in una terapia sperimentale dalla dottoressa Grace. La donna chiederà al magnate un milione di dollari per trasferire Liam in una clinica privata per un intervento misterioso. La procedura darà ottimi risultati, anzi sorprendenti, visto che Liam verrà dismesso in giornata con appena una piccola incisione chirurgica. Finn e Bridget inizieranno a nutrire subito dei dubbi sul recupero miracoloso di Liam. Il marito di Steffy scoprirà che il suo caso non è mai stato registrato nel reparto di neurologia e che tutti i referti sono stati consegnati a Grace in persona.

Grace dice a Bill che Liam non è mai stato malato

Bill metterà con le spalle al muro la dottoressa, che gli rivelerà che Liam non ha mai avuto un tumore e che il malore era dovuto a una vecchia caduta. La donna svelerà che i sintomi accusati dall'ex marito di Hope erano stati provocati dai farmaci somministrati da lei. Dietro tutto questo si nasconde un dramma personale di Grace. La donna era stata ricattata da alcuni vecchi creditori dell'ex marito, che avevano minacciato di far del male alle sue figlie Paris e Zoe. Grace aveva innescato una truffa ai danni della famiglia Spencer per proteggere la sua famiglia. Ascoltata tale confessione, Finn e Bill costringeranno Grace a confessare tutto anche a Liam.

Thomas ha chiesto perdono a Hope

Nelle puntate di Beautiful andate in onda a fine agosto in Italia, Thomas ha cercato in ogni modo il perdono di Hope (Annika Noelle), ribadendole che il suo amore è più sincero e sano del passato. Ha ammesso di aver seguito Emma, quando è precipitata in un burrone a causa di un incidente d'auto, per impedirle di raccontare la verità su Beth. Hope ha creduto alla versione di Thomas, anche se è apparsa troppo scossa per archiviare la cosa.

Brooke (Katherine Kelly Lang), invece, ha parlato con Ridge Forrester (Thorsten Kaye) e Carter in merito alla storia nata tra Luna e Rj.