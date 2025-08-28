"Le ultime storie che ho avuto sono state più dettate dal fatto che non volevo stare da sola e ho riempito determinati vuoti che la vita mi ha creato": questo uno dei passaggi più significativi dell'intervista rilasciata nelle ultime ore a Chi dalla showgirl e presentatrice televisiva Belen Rodriguez.

Belen Rodriguez: 'Oggi sono felice'

"Lo dico senza voler sminuire, ma ero condizionata. Oggi sono cambiate le premesse" ha proseguito la showgirl, che allo stato attuale sembra essere single e 'libera' da condizionamenti di sorta: "Ho rinunciato a un sacco di cene e uscite per non essere fraintesa o messa in situazioni che non volevo rivivere.

Ma ora sto bene, mi diverto, sono felice. Voglio poter conoscere e frequentare una persona serenamente, alla luce del sole. Senza le pressioni e le aspettative di prima".

Parole abbastanza nette, che sembrerebbero sconfessare le indiscrezioni degli ultimi tempi sul presunto ritorno di fiamma con l’ex marito Stefano De Martino.

Gli ultimi ex fidanzati di Belen

Dalle parole della showgirl emerge un chiaro riferimento a tre uomini che hanno fatto parte della sua vita negli ultimi tempi: Elio Lorenzoni, Angelo Edoardo Galvano e Nicolò De Tomassi.

Imprenditore bresciano di 40 anni, Elio Lorenzoni è stato il primo flirt dopo la rottura con Stefano De Martino. All’epoca sembrava un amore destinato a durare: la showgirl aveva persino parlato di matrimonio, ma poi la storia si è conclusa senza spiegazioni pubbliche.

In seguito, Belen ha vissuto un breve legame con Angelo Edoardo Galvano, che però si è spento dopo pochi mesi, anche qui nonostante un inizio promettente.

L’ultimo flirt attribuito alla conduttrice è stato quello con Nicolò De Tomassi, 37enne avvocato penalista che lavora per lo Studio Legale Martellino di Roma. C'è chi dice che sarebbe l'attuale fidanzato di Belen stessa, ma ne lui ne la conduttrice tv hanno mai confermato la notizia.

Le vacanze in Sardegna

Per trascorrere le proprie vacanze estive, Belen Rodriguez ha scelto la Sardegna optando però per una sistemazione lontana dal consueto.

La showgirl non ha infatti scelto una villa con arredi moderni e dispostivi hi-tech ma ha affittato una struttura rural chic totalmente immersa nel verde, composta con materiali naturali come roccia, tufo e legno.

Dando un'occhiata agli scatti pubblicati su Instagram dalla stessa Belen, anche l'arredamento delle camere da letto era molto semplice e senza grossi elementi di sfarzo.