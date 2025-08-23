Belen Rodriguez è finita nuovamente al centro del gossip. Secondo quanto riportato da Ivan Rota su Dagospia, un'amica della showgirl avrebbe detto che sarebbe ancora innamorata del suo ex marito, Stefano De Martino. Per questo motivo, nell'ultimo periodo, Belen avrebbe mostrato un atteggiamento irrequieto e particolarmente litigioso.

Il retroscena su Belen

Belen Rodriguez sarebbe tornata single. Secondo Gabriele Parpiglia, Belen avrebbe detto che quello con Nicolò De Tomassi è stato un flirt "passato e passeggero", e che lei si definisce single, predicando l'amore libero.

In queste ore, però, il giornalista Ivan Rota ha riportato un retroscena su Dagospia, facendo riferimento agli ultimi episodi che hanno visto Belen come protagonista, come la lite con il benzinaio e quella in ristorante con una persona che la filmava mentre stava ballando: "Una cara amica ci dice che le intemperanze di Belen Rodriguez sarebbero dovute a un solo motivo: la showgirl argentina sarebbe ancora innamorata del suo ex marito Stefano De Martino". Questa amica ha lasciato intendere che il flirt tra Belen e Nicolò De Tomassi sia stata solo ed esclusivamente una ripicca per far ingelosire Stefano De Martino, che attualmente è fidanzato con Caroline Tronelli.

Cosa diceva la showgirl sull'addio con Stefano De Martino

Nei mesi scorsi, Belen Rodriguez è stata ospite a Domenica In e nel corso dell'intervista aveva parlato dei problemi di salute con cui aveva avuto a che fare e aveva menzionato anche il suo ex Stefano De Martino: "Pesavo meno di 50 kg, non mi andava nemmeno più di alzarmi dal letto. Stavo chiusa in camera e non aprivo le finestre. Stefano? Non ha saputo aiutarmi, forse perché non mi amava davvero. Ecco, la mia depressione è nata lì. Poi ho capito che dovevo farmi aiutare e mi sono detta ‘stai morendo, svegliati’. Così ho deciso di andare in una clinica, dove ho fatto dei percorsi mirati insieme a degli psicologi".

Prosegue la storia d'amore tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli

Se Belen sarebbe attualmente single, Stefano De Martino è impegnato con Caroline Tronelli.

In principio si pensava che potesse essere un flirt estivo, ma a quanto pare la relazione potrebbe essere seria. Di recente, Stefano e Caroline sono stati vittime di un attacco hacker.

Nella notte del 9 agosto un hacker è riuscito a violare il sistema di videosorveglianza dell’abitazione di Stefano De Martino. Superati i sistemi di sicurezza, il malintenzionato si è impossessato di un filmato privato che ritraeva il presentatore insieme alla sua compagna. Pochi giorni più tardi, il 14 agosto, quelle immagini sono state diffuse sui social. Sul caso, ci sono in corso le indagini.