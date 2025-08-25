Cambio palinsesto Mediaset nella settimana che va dal 1° al 6 settembre con una serie di novità che interesseranno in primis il daytime pomeridiano.

La soap opera La forza di una donna, dopo gli ottimi ascolti registrati nella seconda parte del pomeriggio di Canale 5, anticiperà la sua messa in onda alle 15:45 circa.

Stop invece per Sarabanda che, dal 1° settembre in poi, sarà sostituito dalle nuove puntate di Avanti un altro condotto da Paolo Bonolis.

La forza di una donna anticipa: cambio palinsesto tv 1-6 settembre

Il nuovo palinsesto pomeridiano di Canale 5, dal 1° settembre, prevede la messa in onda dei nuovi episodi de La forza di una donna in una fascia oraria diversa rispetto a quella attuale.

L'appuntamento con la soap turca che sta appassionando il pubblico Mediaset non andrà più in onda dalle 17:15 alle 18:40 circa, bensì verrà anticipato.

I nuovi episodi sono in programma dalle 15:45 alle 16:45 circa in prima visione assoluta, subito dopo il consueto appuntamento con Forbidden Fruit e quello con If you love, che dal 1° settembre andrà in onda in versione ridotta per soli 30 minuti al giorno.

Nella seconda parte del pomeriggio di Canale 5, invece, spazio al debutto di Dentro la notizia, il nuovo talk show condotto da Gianluigi Nuzzi.

Stop per Sarabanda e il ritorno di Paolo Bonolis nel preserale Mediaset

Il cambio programmazione riguarderà anche il preserale, dove dal 1° settembre si assisterà allo stop di Sarabanda per lasciare spazio al ritorno di Avanti un altro.

Il game show musicale condotto da Enrico Papi saluterà il suo pubblico domenica 31 agosto con la puntata conclusiva di questa edizione estiva che, dal punto di vista Auditel, ha registrato una media di circa 2 milioni di spettatori al giorno.

Paolo Bonolis e Luca Laurenti, con le nuove puntate di Avanti un altro, terranno compagnia al pubblico del preserale fino al prossimo dicembre.

Al momento, invece, non ci sono ulteriori conferme per una eventuale prossima edizione di Sarabanda nel palinsesto estivo della prossima stagione tv.

La rivoluzione Mediaset tra preserale e access prime time

Quest'anno, infatti, Mediaset si è ritrovata costretta a dover rivoluzionare preserale e access prime time, dopo la scelta di mettere per un po' di tempo in soffitta il tg satirico Striscia la notizia e puntare su La ruota della fortuna.

Gerry Scotti ha così lasciato la comfort zone del preserale per approdare in access prime time dove, in questi mesi, ha registrato una media di oltre 3,9 milioni di spettatori fissi al giorno con La ruota della fortuna, riuscendo a superare anche la soglia dei 4,4 milioni in diverse puntate e picchi del 30% di share.