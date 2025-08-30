Cambio palinsesto per le reti Mediaset a partire dal prossimo 1° settembre 2025. Le novità riguarderanno l'appuntamento con La forza di una donna, la nuova soap turca del daytime che dopo il successo registrato alle 17:15, verrà anticipata per lasciare spazio al debutto di Dentro la notizia condotto da Gianluigi Nuzzi.

La serie verrà anticipata di circa un'ora e mezza rispetto alla programmazione abituale e durerà un po' di meno rispetto al solito.

Novità anche su Rete 4, dove al mattino ci sarà spazio per il ritorno di Tempesta d'amore in prima visione assoluta.

La forza di una donna viene ridotta: cambio palinsesto Mediaset dall'1/09

Il nuovo palinsesto della rete ammiraglia Mediaset, a partire dal 1° settembre, prevede la messa in onda di If you love dalle 15:10 alle 15:50, seguita poi dalla messa in onda de La forza di una donna.

La serie turca incentrata sulle vicende di Bahar, infatti, non andrà più in onda nella seconda parte del pomeriggio bensì verrà anticipata alle 15:50, per poi lasciare spazio al talk show Dentro la notizia.

Malgrado il successo Auditel registrato questa estate dalle varie soap trasmesse su Canale 5, i vertici del Biscione hanno scelto di dare ampio spazio al programma informativo di Nuzzi, che avrà una durata complessiva di ben due ore nel palinsesto feriale.

Il ritorno di Tempesta d'amore nella fascia mattutina di Rete 4

Gli appuntamenti con La forza di una donna, quindi, verranno ridotti a circa 55 minuti al giorno dopodiché ulteriori variazioni di palinsesto saranno previste a partire dal 22 settembre, con il ritorno di Uomini e donne e del pomeridiano di Amici di Maria De Filippi.

Modifiche di palinsesto anche nella programmazione di Rete 4 dove, dall'1 settembre in poi, ci sarà spazio per il ritorno di Tempesta d'amore.

Dopo un periodo di stop per la pausa estiva, la soap tedesca riprenderà la sua regolare messa in onda nello slot orario che va dalle 10:50 alle 11:55 circa.

A trainare gli episodi inediti della serie ambientata al Furstenhof non sarà più Endless Love bensì My home my destiny, che tornerà in onda in replica dalla prima stagione.

La Rosa della vendetta, in replica, ha retto negli ascolti al posto di Tempesta d'amore

In queste settimane estive, al posto di Tempesta d'amore sono state trasmesse le repliche de La rosa della vendetta, un'altra serie turca di successo che aveva conquistato il pubblico del prime time di Canale 5.

La media Auditel è stata particolarmente positiva con circa 190 mila spettatori quotidiani e uno share del 4%, con picchi che hanno raggiunto anche i 230 mila spettatori e quasi il 5% in una fascia oraria dominata dall'informazione.